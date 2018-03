Elsa Pataky recibe en Australia una visita que le ha hecho muy feliz

Una vida prácticamente de cuento de hadas es la de Elsa Pataky en Australia. La actriz lleva años residiendo en la idílica localidad de Byron Bay, al lado de la playa y en pleno contacto con la naturaleza, disfrutando de esa vida más libre y con un punto hippie con su marido, Chris Hemsworth, y sus tres hijos: India, a punto de cumplir seis años, y los mellizos, Sasha y Tristán, de cuatro.

Pero Elsa también echa de menos a su familia de España, por eso su madre y su hermano pasan temporadas en su casa. Ahora ha sido su hermano Cristian quien ha viajado para disfrutar de su hermana y sus sobrinos.

La actriz no puede estar más encantada porque además de la alegría por verle, es una persona más para ayudar con los tres niños, algo que nunca viene mal. Ella misma lo confirma en su Instagram: “Afortunada de tener al tío Cristian cuando tu ya no tienes más energía. Te queremos mucho hermano”.

Cristian es mejor compañía para la actriz ahora que su marido está rodando su nueva película, Bad Times at the El Royale, ambientada en la California de los años 70. La pareja tiene muy claro que se turnan en los trabajos para que los niños no se queden solos y hasta ahora ha sido Elsa quien más se ha sacrificado en el terreno laboral, porque Chris está aprovechando el gran momento profesional que vive, que le ha convertido en una de las grandes estrellas de Hollywwod de la actualidad.

Elsa Pataky ha encontrado la felicidad absoluta con su nueva vida, centrada en la familia y en la vida sana que puede llevar en Byron Bay. Allí practica deportes al aire libre y está en contacto con la naturaleza y los animales. Aunque en alguna ocasión ha declarado que no descarta volver a vivir en España, por ahora su mundo está en las antípodas.