En pocos meses Elena Tablada celebrará su boda con Javier Ungría en La Habana, donde están sus raíces. Todavía sin los nervios típicos de las novias, la ex de David Bisbal, imagen la la firma de calzado infantil Pablosky, nos habló de los preparativos y de muchas más cosas.

¿La boda será en Navidad?

Todavía no tenemos la fecha fijada, pero será en el último trimestre del año. Tenemos que ver la disponibilidad de cada uno, el cole de Ella… Pero no va a ser en Navidad, porque nos gusta pasarla con nuestra familia y yo tengo que dividir las vacaciones con el padre de Ella, y es más complicado.

¿Ya has pensado el vestido?

Estoy en ello, pero todavía no lo tengo claro. Yo nunca había pensado casarme, así que tengo que imaginarme cómo me veo ese día y a partir de ahí crearlo. Voy marcar yo las líneas, pero confiaré en los diseñadores especializados en vestidos de novia.

¿Por qué has elegido Cuba para casarte?

Porque mi sangre es cubana, de ahí son mis abuelos y mis padres. Es un guiño a mi abuelo, que ya no está, por eso me caso en la Iglesia donde se casaron ellos en La Habana.

[Elena Tablada vuela a Miami para arropar a su madre en un momento muy duro]

¿Está siendo complicado organizar la boda allí?

Más que nada por la distancia y porque la comunicación no es fluida, no hay internet… pero como vamos a hacer una boda chiquita, en familia y con amigos íntimos, es más fácil.

¿Cómo sueñas el día de tu boda?

Tranquila y feliz, rodeada de mi familia. Tengo suerte porque mi pareja me da toda la tranquilidad del mundo, así que va a ser fácil.

¿Quiénes serán los padrinos?

Su madre y mi primo, el hijo de Vivian, el único hombre que nos queda en la familia y es como si fuera mi hermano.

[La maravillosa vida ‘luxury’ de Elena Tablada]

Has dicho que no querías casarte, ¿por qué has decidido dar el paso con Javier?

Porque al final te das cuenta que es muy importante encontrar a una persona que te haga la vida fácil, que puedas ser tu misma y te acepte como eres, y yo lo he encontrado.

¿Tienes planes de ampliar la familia?

Me apetece muchísimo, porque hemos formado una familia muy bonita los tres y sería muy linda ampliarla.

¿Cómo lo está viviendo Ella?

Está muy emocionada porque la hacemos partícipe de todo. A la vuelta de Cuba hubo una pedida en la que él se compinchó con ella y le dijo “Ella, ¿me ayudas a pedirle matrimonio a mamá que me quiero casar con ella? y me vino con el anillo y me dijo “¿te quieres casar con Javi?”.

¿Se lo has dicho a David?

Bueno no se lo he dicho, pero se ha enterado.

¿Le invitarías?

Tenemos una relación de padres separados con una hija, no de amistad. No hay invitación formal, pero si quieren venir, invitados están.

[La inesperada multa de Elena Tablada: te desvelamos lo que ha hecho]

¿Qué te ha conquistado de Javier?

Es natural, me hace reír, algo que para mí es fundamental. Me hace sentir que puedo ser yo misma sin tener que estar controlándome, ni contenida… Con el tiempo me he dado cuenta que es muy bonito aparentar ser feliz, pero es mas importante serlo de verdad.

¿Es la primera vez que estás relajada en una relación?

Sí.

¿Te esperabas la proposición de matrimonio?

No, fue súper sorpresa, pensaba que era una broma. Nunca lo habíamos hablado como algo que fuera a pasar.

¿Te hubieras quedado embarazada antes de casarte?

No, nunca hubiera repetido la historia. He vivido esa experiencia una vez y creo que el tener un papel te hace luchar más por las cosas, trabajar más la relación. Eso lo he aprendido con el tiempo.

¿Fue una locura quedarte embarazada?

No, porque gracias a eso soy la persona que soy ahora. Estoy en mi mejor momento, soy más madura para afrontar una relación.

Pronto te vamos a ver en Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition, ¿cómo fue la experiencia?

Muy cansado, porque son muchas horas, pero súper divertido, me lo he pasado muy bien.

¿Eres buena anfitriona?

Lo intento. Soy de detallitos, me gusta cocinar. Mi plato favorito es el arroz con pollo cubano.

¿Qué tal con los compañeros del programa (Kiko Rivera, Julio José Jr. y Toñi de Azúcar Moreno?

A Julio lo conozco desde que éramos pequeños, a Kiko lo conocía y me encanta como es. Tuve mucha suerte con mi casting porque lo pasamos genial y nos reímos mucho.

Kiko se ha retirado porque tiene depresión, ¿notaste algo durante la grabación?

Lo rodamos ya hace tiempo pero le vi como es él. Natural, educado, gracioso, muy fácil de llevar, estuvo simpático. Si él ha pedido que le demos espacio pues hay que respetarlo.

Estamos en la presentación de Pablosky, ¿cómo te gustan los zapatos para tu hija?

Que sean cómodos y duraderos, como Pabolsky, que además tiene el valor añadido de que está hecho en España.

¿Ella ya elige su ropa?

Es de ideas muy claras y tiene los gustos muy marcados. Elige lo que quiere ponerse, es muy presumida y princesita. Yo soy más de ponerle unos tenis, pero ella es más de zapatos bailarina, pero hacemos tratos.

¿Qué proyectos tienes?

Sigo con mi marca Etna, de diseños de joyas y ropa de baño de y tengo un proyecto para septiembre, pero todavía no puedo decir nada.