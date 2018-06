Elena Tablada: la diseñadora que se opuso a los deseos de su padre

Elena Tablada es una de las invitadas a la nueva edición de ‘Ven a cenar conmigo Gourmet Edition’ junto a Julio Iglesias Jr., Kiko Rivera y Toñi Salazar. Su aparición en la televisión nos ha permitido conocer aspectos que desconocíamos de su vida: “Soy una persona natural, amiga de mis amigas, no me gustan las injusticias… Mucha gente que conozco me terminan diciendo que vaya descubrimiento”, ha comenzado diciendo en la presentación.

A pesar de su descripción, Elena Tablada sabe que mucha gente la conoce por su relación con el cantante y padre de su hija Ella, David Bisbal: “La mayoría me conoce como la ex de David Bisbal, aunque lo llevo bien”, comenta entre risas. Hay que recordar que mantuvieron una relación entre 2005 y 2011.

Está a punto de dar el ‘sí, quiero’ a Javier Ungría y se le llena la cara de felicidad al hablar de él. En el programa no dudó en desvelar el momento más anecdótico que vivieron al conocerse: “Nos conocimos hace un tiempo y nos conquistamos por la barriga”, explica mientras cocina su cena.

Aunque se le da muy bien la cocina, Elena Tablada está orgullosa de su firma de moda: “Mi marca se llama E.T.N.A., hago sombreros… Solo la satisfacción que siento cuando diseño y cuando veo terminado mis diseños, ya eso me hace saber que tengo talento”, desvela en su presentación.

Según ha explicado recientemente a SEMANA, Elena Tablada siempre ha sentido pasión por la moda, aunque los comienzos no fueron del todo fáciles, ya que sus padres no querían que se dedicara a ello. De hecho, ha hecho una sorprendente confesión: “Desde pequeña me gustaba el diseño, pero mis padres no creían en ello. Así que estudié Comunicación y a la vez trabajaba por las noches en Iberia. Con eso me pagué mis estudios de diseñadora”, confiesa.

En un principio se decantó por diseñador complementos, pero encontró un negocio en el diseño de trajes de baño: “Yo estudié diseño de complementos, así que al principio empecé haciendo bisutería, pero hay tanto mercado que al final no me salía rentable y ahora hago bañadores, sombreros y voy a empezar a hacer ropa de deporte”.

Pero Elena Tablada no se conforma solo con haber puesto en marcha su propia línea de bañadores, y ya piensa en diseñar una línea de ropa de niños. ¡Ella estaría encantada de llevar la ropa de su madre!

