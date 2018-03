El jersey de Sara Carbonero que tú también te podrás poner

Sara Carbonero lo ha vuelto a hacer. No hay fotografía que la presentadora no publique en su cuenta de Instagram que no despierte el interés por cada look que luce, en sus miles de seguidoras.

Sara es una de las influencers más potentes de nuestro país. Amante de la moda, sabe que todo lo que ella vista puede convertirse en tendencia en pocas horas.

La última prenda que se va a convertir en la estrella de la semana en las tiendas gracias a Sara Carbonero es un jersey negro calado que la presentadora ha lucido en una de sus últimas publicaciones.

Guapísima, como siempre, Sara se apoya sobre un muro blanco y mira hacia un lado, pensativa. Sujeta con sus dos manos el bolso bandolera escogido para la ocasión. Pero lo que más llama la atención es un jersey negro, ancho y de punto calado que luce sobre una camisa blanca.

Se trata de una imagen con la que Sara ha querido dar los buenos días y con la que también se ha mostrado impaciente porque llegue ya la primavera: “Primavera que no llega…#bienvenida #cúrameelinvierno#aunqueyosoymuydeinvierno #Porto#buenísimosdías”.

Pero poco les ha importado a sus fans si Sara Carbonero es más de invierno o de primavera. Su jersey es el que ha centrado gran parte de la atención: “¿De dónde es el jersey?” o “Ese jersey es amor” son algunos de los comentarios que, inmediatamente, se han podido leer entre sus seguidoras.

Pues para alegría de todas las curiosas, se trata de un jersey low cost si tenemos en cuenta que Sara Carbonero suele lucir firmas que, muchas veces, no se encuentran al alcance de todos los bolsillos. Este en concreto es de la marca ‘Mango’ y cuesta 35,99 euros. Eso sí, estamos seguros que tras la publicación de Sara, las existencias se agotarán enseguida.