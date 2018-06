El día que confundieron a Begoña Villacís con Meghan Markle en Holanda

Desde que Meghan Markle se convirtió en la estrella de la Familia Real Británica, en España no pasó inadvertido su gran parecido con la política de Ciudadanos Begoña Villacís. La concejala del Ayuntamiento de Madrid, con su larga melena morena y sus rasgos, puede considerarse la doble oficial en nuestro país de la duquesa de Sussex. Pero no solo en España es comentadísimo ese parecido, cuando Begoña viaja fuera de España también ha protagonizado alguna anécdota.

Una de las más divertidas le ocurrió durante un viaje a Holanda: “Fuimos a un congreso de liberales europeos y estábamos tomando una cerveza en una terraza Albert Rivera, Luis Garicano, Inés Arrimadas y yo. Vimos llegar a un grupo y yo pensé que habían reconocido a Albert, pero vinieron hacía mí y me preguntaron si era Meghan. Nos hizo mucha gracia todos”, contó entre risas en un encuentro con la Peña Cuarto Poder, que se reúne periódicamente en el restaurante Casa Lucio con personajes de la actualidad.

Begoña Villacís, abogada de profesión y actual concejal del Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, cree firmemente que ella será la nueva alcaldesa de la capital. Está casada con el también abogado Antonio Suárez-Valdés y son padres de dos niñas de 12 y 13 años: “Ser madre saca lo mejor y lo peor de mí. Tengo clarísimo que la familia es lo primero. Ellas son plenamente conscientes de a lo que me dedico e incluso me hacen campaña”.

Es coqueta, el gusta verse guapa y no renuncia a cuidar su imagen, a pesar de estar en un mundo en el que a veces se mira con lupa las licencias estéticas de las políticas. Pero ella lo tiene muy claro: “Las mujeres tenemos que luchar más, pero yo me pongo lo que me da la gana, nadie me tiene que decir cómo debo vestir. No puedes tener complejos. Yo he hecho reportajes poniéndome tacones porque eso no cambia mi forma de entender la política”, reconoció durante la comida.