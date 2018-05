El desnudo integral de Alejandra, la hija mayor de Bertín Osborne

Alejandra Osborne se ha convertido en la protagonista del día. La hija de Bertín Osborne se ha unido a la moda de muchos rostros conocidos, compartiendo su primer desnudo integral en las redes sociales. Aunque muchas lo comparten porque sí, el de Alejandra Osborne tiene un motivo significativo.

[Alejandra Osborne, impactante, dos meses después de su separación]

Y es que ha querido mandar un mensajito a todos sus ‘haters’, que la han criticado en las últimas semanas: “Fuck everything that doesn’t make you happy!!!! [“Que le den a todo lo que no te hace feliz!!!”], ha escrito junto a la instantánea. A esto ha unido una cantidad de hashtag: “Disfrutando de la vida, feliz, buenos tiempos, a por todas, a ganar, a ser feliz”.

La hija mayor de Bertín Osborne se ha unido a la moda de muchas famosas que comparten su desnudo, como Gloria Camila o Úrsula Corberó.

Alejandra Osborne está pasando uno de los momentos más duros de su vida después de hacer pública su separación con Joaquín Buendía el pasado verano, después de 13 años de matrimonio y tres hijos en común, Santiago y los mellizos Fausto y Valentina.