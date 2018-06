David de María y su mujer, Lola Escobedo, han decido poner punto y final a su matrimonio de cuatro años. Mucho costó casarles, dado que diez días antes de la boda atravesaron una crisis sentimental que les alejó no solo del altar, sino también el uno del otro. Tras posponer su ‘sí, quiero’, parecía que el amor finalmente había triunfado, pero la cordialidad entre ellos terminó meses atrás, como así acaba de publicar ‘Hola’ este miércoles. Llevan una temporada separados, pero la discreción con la que llevan su relación no había dado pistas de ello.

Pero ¿qué ha pasado entre ellos? Fuentes cercanas a la pareja consultadas por SEMANA han querido tratar con cautela su inminente divorcio y su ya separación. Hablan de “diferencias irreconciliables” para explicar parcos en palabras que “había mucha tensión entre ellos en los últimos meses y es la mejor decisión que podrían haber tomado”, explican sin querer hablar de los altercados que han protagonizado y que finalmente les ha distanciado definitivamente.

[Así anunciaron el nacimiento de su primer hijo]

Unas tensas discusiones de parejas que, según explican a SEMANA desde su círculo más próximo, han terminado por desbordar a Lola Escobedo, quien además de mujer de David de María, también ejercía de representante antes incluso de comenzar su romance.

La otra gran crisis de la pareja

Tras varias relaciones fallidas -con Chenoa o la actriz Elsa Pinilla-, parecía que David de María había encontrado al fin su media naranja. Se tuvo constancia de la relación entre el cantante su representante en agosto de 2013 y un año después anunciaron su intención de formalizar su relación contrayendo matrimonio. Se fijó la fecha y todos los preparativos estaban cerrados, pero diez días antes de jurarse amor eterno, se anunció que la boda se cancelaba.

En un principio, la excusa esgrimida por David de María era la incompatibilidad de agenda y la excesiva carga de trabajo: “Con tanto trabajo no me ha dado tiempo a probarme el traje y a ella tampoco”, se justificaba el artista para no dar mayor pábulo a las informaciones que aseguraban que atravesaban una profunda crisis en su relación, que ponía en peligro incluso la boda. Días más tarde, desde su entorno se informó a los medios que la pareja se encontraba en Cádiz solucionando sus problemas, principal intención de ambos y que su paso por altar se quedaba en ‘stand by’ por el momento.

Finalmente, la boda tuvo lugar el 11 de octubre de 2014 en la iglesia jerezana de San Miguel, el mismo lugar en el que él había recibido aguas bautismales, había hecho la comunión y sus padres se casaron. Lo hicieron en una discreta ceremonia ante tan solo 150 invitados. Los mismos que ahora se apenan de que el amor no haya triunfado y que prefieren no detallar con naturalidad los episodios que han separado al cantante y la representante, optando en su lugar por fórmulas tan generales como “diferencias irreconciliables”.