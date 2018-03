David Bustamante se pronuncia sobre los rumores que lo relacionan con una modelo

David Bustamante ha vuelto a ser protagonista de la actualidad. Y es que hace apenas unos días se le relacionó con una modelo llamada Claudia. En una de sus salidas, la prensa no ha dudado en preguntarle al cantante sobre los rumores que lo relacionan con esta modelo, y él se ha mostrado contundente.

“No os lo creéis ni vosotros. Pero si no la conozco, no tengo el placer. Un beso para ella y para todos vosotros. A ver si vais a conocer a mis novias antes que yo…”, ha declarado, demostrando una vez más su sentido del humor, que ya echábamos de menos. David zanja de esta forma los rumores que apuntaban a una nueva relación.

La que también ha negado que tenga una relación con David es la modelo, que ha declarado a ‘Sálvame’ que no tiene nada que ver con el cantante, desmintiendo así el rumor. Claudia dice que no quiere dinero, no quiere ser personaje público y solo quiere que la dejen en paz, a ella y a su familia, ya que su hijo ha llegado a preguntare “¿Ahora mi papá va a ser David Bustamante?”.

El cantante, que acude a recoger a su hija Daniella al colegio algunos días de la semana, está centrado en su vida profesional y personal. De hecho, son muchas las tardes que pasa el rato con la pequeña Daniella. Por su parte, no ha dudado en desvelar en qué punto está su relación con Paula Echevarría: “La vida con Paula es ideal. Todo muy bien, estamos muy contentos y nos llevamos maravillosamente bien”.

Estos rumores de una supuesta relación de David Bustamante con esta modelo gallega de 39 años llegan cuando Paula Echevarría lleva unas semanas intensas convertida en noticia. Después de que fuera pillada por tercera vez con Miguel Torres, la actriz sobre su relación con el futbolista en ‘Diez Minutos’: “No me tengo que esconder y si me pillan, pues me han pillado. Todavía es más guapo por dentro”, declaraba.