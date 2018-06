Este es el momento en que ves y sientes: las emociones y las experiencias comienzan a llenar el territorio del alma. Pasión, agradecimiento, felicidad admiracion, euforia, armonía, frenesí toda esa fusión sentí dentro de mí en la gala de ayer. Fue íncreible, no tengo palabras para describirlo! Seguiremos trabajando duro, porque os queremos sorprender en cada uno de los bailes que hagamos y que disfrutéis junto a nosotros! @davibusta @la1tve @gestmusic @bailandoconlasestrellas Dress by @am.abraham_martinez💗 #workinprogress #bailandoconlasestrellas #tve1 #tango #baile

A post shared by ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🌺 Yαηα ⋆ Oℓιиα 🌺 (@yanaaolina) on May 16, 2018 at 6:07am PDT