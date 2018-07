Bomba en ‘Sálvame’: Cristina Pedroche ¿embarazada?

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz forman una de las parejas televisivas más consolidadas.

Ambos son jóvenes, poseen unas carreras de éxito, gozan del cariño del público y se profesan un gran amor del que siempre presumen.

Ahora, Pedroche y el chef podrían haber dado un paso más de ser cierto lo que este viernes 6 de julio se ha asegurado desde el programa ‘Sálvame’, que no es otra cosa que la colaboradora de televisión podría estar esperando un hijo.

No es la primera vez que suenan rumores de embarazo en la pareja formada por Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz. Ya en los meses de enero y maro se oyeron voces que afirmaban el feliz estado. ¿Será esta vez de nuevo una confusión o a la tercera va la vencida?

Una bonita historia de amor

el chef del restaurante DiverXO y Cristina Pedroche se conocieron en un showroom donde Dabiz estaba con un amigo. Él mismo ha relatado en alguna ocasión ese momento: “Llegó ella y se hizo la luz”, dijo en una entrevista con Pablo Motos.

Comenzaron a salir en el mes de diciembre del año 2014 y desde entonces se hicieron inseparables. En menos de un año contrajeron matrimonio.

No sería de extrañar, a tenor de la estupenda relación que mantienen, que hubieran decidido dar el paso de convertirse en padres. Aunque de ser así la noticia no deja de chocar algo, ya que la propia Pedroche confesaba recientemente que aunque les gusta la idea desde hace tiempo, sus agendas y compromisos laborales no hacen de este el mejor momento para dar un paso tan importante.