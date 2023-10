Zeus Tous revela cómo era su verdadera relación con su madre, Sara Montiel

Zeus Tous se ha convertido en el protagonista absoluto de la última semana de 'GH VIP 8' después de gastarse 25.000 euros para hacer que Susana Bianca volviera a la casa tras su expulsión. Un momento que ha revolucionado a los espectadores y a los propios habitantes de Guadalix. En medio de todo esto, el cantante se ha abierto en canal sobre cómo era su verdadera relación con su madre, la fallecida Sara Montiel.

Zeus Tous se ha sincerado como nunca dentro de 'GH VIP 8' al recordar a su madre y la relación de idas y venidas que tuvo con la artista. El cantante recuerda con cariño el papel de madre tan "especial" que tuvo Sara Montiel, aunque él siempre mantuvo más relación con su padre, José Tous. "Por lo que he vivido siempre he sentido más afinidad con mi padre y eso que solo he vivido ocho años. Lo que sentí nunca lo he dejado de sentir y ese amor nunca lo perderé", recordaba. Sobre su relación con Sara Montiel, Zeus echa la vista atrás y recuerda que le tenía "mucho afecto", aunque era diferente al vínculo que tenía con su padre. "Mi madre viajaba mucho. Ella vivía de otra manera, la veía pero era diferente. Los he querido a los dos, pero era más especial con mi padre y no por ello soy peor hijo", aseveraba.

No es la primera vez que Zeus Tous habla de su madre dentro de la casa más famosa de la televisión. Nada más entrar en Guadalix, mandaba un beso al cielo después de que Albert Infante le preguntase que si era hijo de Sara Montiel. Además, conforme han pasado las semanas, también ha dejado muy claro que se siente muy orgulloso de ser el hijo de la artista. "Sin apenas saber leer y escribir se aprendía fonéticamente los guiones. Me dolió mucho no poder despedirme de mi padre ni de mi madre. A todo el mundo que todavía tiene a sus padres que los aprovechen y los quieran mucho porque cuando se van ya no vuelven", llegó a decir emocionado y sin poder evitar llorar.

Zeus Tous se gasta 25.000 euros para que Susana vuelva a 'GH VIP 8'

Susana Bianca llegaba al plató de 'GH VIP 8' tras ser expulsada por la audiencia y se sinceraba sobre su relación con Zeus. "Yo nunca le he engañado, siempre he sido sincera. Él siempre ha sabido todo porque le he dicho en todo momento lo que he sentido. Pero esta semana sabiendo que podía irme me he dado cuenta de lo que siento por él y es un hombre maravilloso y estaré apoyándole desde fuera", explicaba. Eso sí, no confirmaba que estuviese enamorada porque consideraba que era "una palabra muy fuerte para decirla". Después, el hijo de Sara Montiel se gastaba 25.000 euros en una vida extra para repescar a la modelo canaria.