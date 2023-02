Zayra, la hija de Guti, posa embarazada por primera vez

Expectante ante el nacimiento de su primer bebé, así se encuentra Zayra Gutiérrez. La hija de Guti y Arantxa de Benito ha compartido unas bonitas imágenes en las que se ve su incipiente barriguita de embarazada. "Recuerdos que van a estar con nosotros de por vida, te amo mucho Dormilón, ya queda poco para conocer a nuestro pequeño", señalaba. Unas instantáneas en las que posa en actitud muy cómplice junto a su pareja, Miki Mejías.

El pasado mes de noviembre conocimos la buena nueva de que Zayra Gutiérrez estaba esperando un bebé. "Queríamos compartir esta noticia que no nos puede hacer más felices a los dos!! Estamos esperando nuestro primer bebé, estamos muy ilusionados, muy contentos y sobre todo con muchas ganas de vivir todas las etapas que nos vienen ahora. No puedo estar más feliz del papá que he elegido, del que estoy enamorada y que se le cae la baba cada vez que me ve la tripita, gracias mi amor por darme lo mejor que me ha podido dar alguien en esta vida, estoy segura que vamos a ser unos papis muy buenos, te amo", aseguraba en su perfil de Instagram.

Zayra está esperando un niño

Estos últimos meses han sido muy especiales para Zayra, de 22 años, quien está esperando un niño. La hija de Guti está viviendo esta dulce etapa de su vida acompañada de su chico, Miki Mejías. Este último para muchos es un gran desconocido. Madrileño de nacimiento, el joven tiene 28 años y lleva dos de relación con Zayra. Se conocieron a través de unos amigos en común y han formado un tándem perfecto. Él aporta la nota de calma a la relación ya que ella es una persona muy movida. Con motivo de su cumpleaños, Zayra dedicó a su chico este bonito mensaje: "Mi amor, quien me iba a decir a mí hace 8 años que estaríamos formando una familia hoy en día, muchísimas felicidades, gracias por aparecer en mi vida. Eres lealtad, pureza, felicidad, lo eres todo... Muy pocas personas como tú hay en este mundo".

La noticia del embarazo sorprendió en la propia familia de Zayra. Arantxa de Benito confirmó que había sido "sorprendente" enterarse de que iba a convertirse en abuela. Eso sí, está muy feliz con el bebé que está en camino. "Que nazca sano, que tenga un embarazo feliz y que sean muy felices". Mientras que Romina Belluscio, mujer de Guti, también indicaba que "todos están muy contentos".