Zayra Gutiérrez manda un mensaje a Guti y Romina Belluscio por su ausencia en el bautizo de su hijo

Este sábado, 30 de septiembre, Zayra Gutiérrez y su pareja, Miki Mejías, reunían a toda su familia para celebrar el bautizo de su hijo, Hugo. Un día muy especial en el que la joven contó con el apoyo de su madre, Arancha de Benito, y que estuvo marcado por la sonado ausencia de su padre, Guti, y su mujer, Romina Belluscio. La hija del exfutbolista aseguró que no pudo estar debido a un compromiso laboral. Ahora, ella misma ha salido al paso y les ha mandado un mensaje para zanjar cualquier tipo de polémica.

Zayra Gutiérrez es consciente del revuelo que ha causado la ausencia de su padre, Guti, en el bautizo de su hijo. A pesar de que ella misma explicaba que estaba todo bien y que no había podido estar presente debido a que estaba en Gijón por motivos laborales. La joven es consciente de la polémica que ha suscitado no solo que no haya aparecido el exfutbolista, también la ausencia de su mujer, Romina Belluscio. Por ello, para zanjar cualquier tipo de rumores y malos rollos, ha salido al paso y les ha mandado un cariñoso mensaje.

"Os amo mucho, me hubiese encantado que hubieseis estado y a vosotros estar conmigo, pero por trabajo no se ha podido. ¡Esta semana tenemos nuestra celebración! Os amo familia", escribía la hija de Arancha de Benito junto a una imagen en la que veíamos el momento en el que Guti, Romina y sus hijos conocían por primera vez al pequeño Hugo. El propio exfutbolista hacía saber a todos que se encontraba en Gijón para narrar un partido de fútbol para DAZN. "Estoy convencido de que en este Real Madrid va a hacer muchos goles", decía. En cualquier caso, Zayra Gutiérrez ha dejado muy claro que aunque no hayan podido estar, esta misma semana harán una segunda celebración.

Un bautizo muy sencillo e íntimo

Zayra Gutiérrez y Miki Mejías han optado por celebrar un bautizo de lo más íntimo y sencillo en la casa familiar de Arancha de Benito. Entre los 50 invitados encontramos a Makoke y a su hija, Anita Matamoros, quienes se encargaban de compartir algunas pinceladas de lo que estaba ocurriendo en el interior de la vivienda. Todo estaba decorado con globos azules y un gran oso de peluche destacaba en el amplio jardín.