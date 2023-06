Zasca de Kiko Hernández a Belén Rodríguez: "Con lo mala que eres sigues teniendo gente a tu lado"

Kiko Hernández no ha dejado a nadie sin respuesta en su regreso a 'Sálvame'. El colaborador se convertía en el protagonista hace cinco días cuando su programa desveló que se habría casado con Fran Antón. De hecho, entre el sábado 11 de junio y domingo 12 celebraría este enlace con allegados en la Sala Las Vegas de Madrid. Belén Rodríguez, colaboradora de 'Fiesta', tuvo que afrontar el tema del que fue su ex amigo y optó, por varias cuestiones, no pronunciarse mucho más allá de confirmar que a ella también le había llegado la información. Los dos colaboradores dejaron atrás su amistad por las polémicas protagonizadas en 'Sálvame' con respecto a María Teresa Campos. El actor continúa muy dolido, no acepta que señalen a su programa y se lo ha dejado todo muy claro.

"Esto no es ningún circo, esto es gente que te ha querido de verdad, que te ha llenado la nevera y que no se merecían que contaras cada mensaje que te mandaban como Jorge Javier Vázquez o Belén Esteban", defendía. De hecho, solo hay una cosa que lamenta del punto en el que se encuentra cada uno ahora. " Lo único que me da pena es que sigas teniendo gente a tu lado a la que has puesto a parir", confiesa muy directo. Que hable o no de su boda es algo inevitable. Entiende el interés que puede generar la noticia. "Tienes un novio que le importa a la gente una mierda y, sin embargo, a mi me han seguido todo el fin de semana", le lanzaba directo.

Sabe perfectamente quién le habría pasado la información de su supuesta boda a Belén Rodríguez, un compañero de la profesión al que "le estoy quitando proyectos y está contándote mentiras". La colaboradora dejaba clara que lo sabía pero que "no lo procesé porque es un tema que no me importa, del que no puedo hablar". No le importa nada a Kiko Hernández lo que pueda llegar a decirle su ex amiga, se encuentra tan feliz que es totalmente secundario todo: "Estoy en el mejor momento de mi vida".

¿Por qué Belén Rodríguez no podría hablar de varios colaboradores de televisión?

Belén Rodríguez, ante las preguntas de Emma García volvió a dejar claro que no iba a hablar de nadie. No se pronunciaría sobre los que fueron amigos y compañeros de trabajos y entre ellos se encontraría Kiko Hernández. La colaboradora ya se pronunció de esta forma ante las cámaras cuando eran Terelu Campos y Carmen Borrego el tema de conversación. No valoró si tenían ahora relación por su madre, María Teresa Campos, ni lo haría públicamente. "Legalmente no puedo hacerlo, considero que conmigo se han vulnerado todos los derechos que tiene un ser humano. La Justicia me ampara, llevo seis meses callada y así voy a seguir hasta que la justicia considere que tengo que hablar", dijo muy segura de los pasos que se daban.

Ninguno de los dos da su brazo a torcer desde que públicamente su amistad se terminara. De hecho, le deseo suerte en el proceso judicial que tenga abierto después de decir adiós a 'Sálvame' y que siga cada uno su camino por separado. Así lo puntualizó, de hecho, cuando la colaboradora regresó a los platós tras un tiempo alejada. "Me da igual que haya vuelto. Sigue estando bloqueada. Me alegro de que trabaje, de que vuelva a su vida. Ojalá y algún día retire la demanda que tiene aquí puesta y pueda volver a trabajar", aseguró.