A lo largo de su carrera, Yurena ha tenido que aguantar todo tipo de comentarios, muchos buenos y otros no tanto. Ella suele encajar muy bien las críticas, pero o que no está dispuesta a admitir es que se ponga en duda su profesionalidad. Y esto es lo que ha sucedido estos dias. Y todo eso viene por una caída que tuvo en Granada el pasado domingo, durante una actuación en una discoteca. Al final acabó en el hospital y ahora ha aclarado los motivos.

La actuación

Yurena actuaba en la sala Vogue, de Granada, donde había anunciado que cantaría sus mejores “temazos” y también su último single, “En Carnaval”. Y durante la actuación, la artista dio un traspiés y acabó cayendo del escenario. Afortunadamente se levantó e intentó seguir con la actuación, pero no pudo. Y entre lágrimas acabó anunciando que se cancelaba la actuación.

Toda una profesional

Eso sí, aunque no siguió cantando, Yurena no se fue. Al contrario, siguió en la discoteca varias horas más, tal y como estaba previsto, saludando a todos sus fans, haciéndose fotos y manteniendo el tipo. Aunque eso sí, al acabar fue directamente a urgencias y acabó incluso con suero.

Ella lo explica

Al parecer, hubo quien cuestionó el estado de Yurena a la hora de actuar. Y ella por ahí no pasa. De hecho, se ha apresurado a aclararlo todo: “Para vuestra información tuve que ser llevada a un hospital de Granada, y desde luego no fue por la caída, que afortunadamente no fue nada. Por otra parte no creo ser la única artista que se ha caído en un escenario, ha habido muchos. No entiendo a qué viene tanta estupidez”.

Estaba enferma

La cantante no quiere que nadie dude de ella: “Veo mucha maldad e ignorancia al emitir ciertos comentarios. Si de algo soy culpable es de no haber cancelado la actuación estando con más de 38 de fiebre y una bronquitis horrible que me dejó absolutamente sin voz. Otros artistas por menos que eso cancelan”.

Nos enseña la receta

Yurena estaba tan enfadada por todo lo que había estado leyendo, que enseñó incluso la receta de los medicamenteos prescritos: Estos son los medicamentos que me recetaron en urgencias de un hospital de Granada el Domingo por la noche. Desde luego no son medicinas que se recetan para una caída….Y menos por otras cosas que se están insinuando. A ver si nos informamos antes de decir tanta tontería”.

Más contenido .....