El pasado 22 de octubre, Margarita Seisdedos fallecía a los 91 años como consecuencia de una larga enfermedad, el alzheimer. Cinco días después, su hija, Yurena, se ha sentado en ‘Sábado deluxe’ para relatar cómo está viviendo esta dura pérdida.

Yurena, destrozada, reaparece tras la muerte de su madre, Margarita Seisdedos

Casi sin poder hablar, la que fuera concursante de ‘GH Dúo’ ha reconocido que no se había hecho la idea de que su madre podía fallecer. «Han pasado cinco días y hay momentos en los que no me puedo creer que no esté a mi lado. Llevaba seis años con alzheimer, no reconocía a nadie. Yo veía que se iba deteriorando. Ha sido la mejor mamá del mundo, se ha dejado la piel por mi», decía emocionada.

Asimismo, ha reconocido que siempre le pesará no haber estado con ella el día de su muerte. «He rechazado cosas de trabajo por estar con ella. Mi mamá en los últimos días estaba mejor, comía, cosa que antes no hacía. Me esperancé a que ella estaba mejor. Acepté una actuación, tenía que preparar vestuario y tenía que dormir en casa para ir medianamente bien. Me llamó un número que no conocía y estuve a punto de no cogerlo, pero algo me dijo que tenía que hacerlo. Era mi padre, me dijo: ‘Tu madre ha fallecido‘. Cuando llegué al hospital estaba muerta. Se han llevado mi vida», afirmaba entre lágrimas.

Yurena también ha dado las gracias a todas las personas que le han mandado el pésame y ha destacado el de uno que no se esperaba: «Por medio de unas personas que nos visten, Isabel Pantoja me ha dado el pésame. Nunca he tenido el placer de coincidir con ella, pero el gesto que ha tenido conmigo sin conocerme me ha parecido muy bonito. También me ha dolido que no he recibido ningún mensaje de Mario Vaquerizo y Alaska. También me ha sorprendido que Carmen Gahona me escribiera, estoy muy agradecida«.