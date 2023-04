Yulen Pereira visita a su madre en 'Supervivientes': "Si le dice que ha roto con Anabel Pantoja, gana"

Yulen Pereira ha puesto rumbo a Honduras para visitar a su madre Arelys en 'Supervivientes'. La concursante puede que reciba a su hijo en su última semana de concurso. Es una de las nominadas de la semana tras asumir una nominación disciplinaria de la organización por su fuerte discusión con Yaiza llena de gritos y recriminaciones. Jorge Javier Vázquez era el encargado de comunicar a la audiencia el paradero del esgrimista. El presentador solo quería saber si sería capaz el deportista de guardar el secreto de su polémica y sonada ruptura con Anabel Pantoja. Por la relación que tienen ambas y la "poca conexión" que se ha dicho que existe entre ellas tiene claro que le podría ser, incluso, hasta beneficioso.

"No se les puede decir nada a los concursantes que les desestabilice, pero, como le diga a Arelys que ha roto con Anabel, gana el concurso", le decía a Reymundo, tío de Yulen. Era el encargado esta noche de defender a Arelys y le asegura una y otra vez que su sobrino sería una visita ejemplar. Esto no terminaba de convencer al presentador de 'Sálvame' que le insistía: "Me gusta de los realities que se rompan las reglas, están para eso". Arelys, mientras tanto, en Honduras se imaginaba la posibilidad de que su hijo fuera a verla en algún momento al concurso.

"No creo que venga, tiene competiciones. Solo quiero que venga lo antes posible, se me va a caer la lagrimita", le confesaba a Asraf Beno ajena a lo que el concurso le tiene preparado. Recordaba, también, la visita que le hizo a Yulen cuando estaba en 'Supervivientes': "Vine a verle porque le echaba de menos y me derrumbé. No quería que siguiera aquí, le veía en los huesos". Quien no le haría mucho ilusión ver es Anabel Pantoja. Encontraba mucho más adecuado que fuera a ver a Asraf, pareja de su prima Isa Pantoja, que a ella: "Prefiero ver a mi hijo. Si vienen los dos encantada de la vida pero...".

Manuel, padre de Yulen Pereira: "Ver a tu hijo sufrir es lo peor"

Mientras que Yulen Pereira se encuentra viajando a 'Supervivientes', en España se queda defendiéndole su padre, Manuel Pereira. En 'Sálvame' ha confesado que su hijo ha sufrido tras la ruptura con Anabel Pantoja y es algo que no le deseaba. "Ver a tu hijo es lo peor. Se han dicho falsedades muy graves, de juzgado de guardia, y él se ha callado. Ha aguando y ha esperado que alguna persona saliera a defenderle", decía a las cámaras.

Nunca le ha sido infiel a la sobrina de Isabel Pantoja y eso nunca se ha dicho. "Es más, personas de ciertos entornos han ido a echar leña y no es justo destrozar su vida cuando no ha hecho nada de lo que estaba diciendo", enfadado sentenciaba el tema. Mucha gente ha hablado de más y su hijo no tiene que aguantarlo: "Esta gente se podría haber callado. Una cosa son los chismes y otra es decir cosas que son auténticos delitos". Si que hable Yulen Pereira es un problema para Anabel Pantoja es algo que no le preocupa por todo lo que ha tenido que pasar con anterioridad. "La verdad duele", concluía muy seguro antes de marcharse.