Desde que regresaran a España tras su paso por ‘Supervivientes‘, Anabel Pantoja y Yulen Pereira están viviendo en una auténtica luna de miel. La pareja está afianzando su relación a través de los numerosos viajes que han hecho en los últimos meses. Ahora, la influencer y el esgrimista están pasando unos días en Nueva York y en México. Un viaje que se ha visto empañado por un contratiempo que ha sufrido el deportista.

Aunque está siendo un viaje inolvidable, lo cierto es que Yulen Pereira ha tenido que quedarse en cama debido a un contratiempo. «¿Qué tal familia? Sé que llevo un par de días desconectado de las redes, sin subir nada, sin decir nada y realmente es porque llevo unos días de altibajos, con fiebre, con escalofríos, mal cuerpo. Ni me apetecía subir nada ni realmente me encontraba del todo bien para subir cosas», aseguraba a través de sus historias de Instagram.El esgrimista cuenta que intentó seguir el itinerario que tenían marcado durante sus días en Nueva York junto a sus amigos de ‘Supervivientes’. Sin embargo, le ha sido imposible. «Más o menos me he intentado adaptar, pero no me encontraba del todo bien. Gracias por los mensajes y por la gente que se ha estado preocupando», insistía.

Este contratiempo ya es cosa del pasado puesto que ahora la pareja y el resto de sus amigos han puesto rumbo a México. Una nueva parada que vuelve a hacer que la relación entre Yulen y Anabel se consolide. En este tiempo, el esgrimista ha asegurado que la mejor medicina para recuperarse era hacer un poco de ejercicio en el gimnasio. El primer plan que han hecho en su llegada a Cancún. Hay que destacar que el sueño de la colaboradora de televisión siempre ha sido viajar al otro lado del charco y ha sido ahora, en su nueva etapa, cuando lo ha podido cumplir. Este viaje está sirviendo para que ambos se puedan conocer en profundidad y griten su amor a los cuatro vientos.

Yulen seguirá con sus obligaciones profesionales

A su regreso del reality de aventuras de Telecinco, había muchas dudas acerca del futuro profesional de Yulen. Era él mismo quien aclaraba que iba a seguir adelante con sus compromisos profesionales y se iba a preparar a conciencia para las próximas Olimpiadas. Esto hará que él y Anabel Pantoja se tengan que separar durante un tiempo. «Vuelvo mucho más maduro, más fuerte y con más ganas de demostrarme a mí mismo que no hay límites. Luchar por unos Juegos Olímpicos siempre ha sido mi sueño. Sé que no va a ser fácil, pero lo vamos a hacer, vamos a conseguirlo. Gracias de corazón a todos los que me habéis estado apoyando incondicionalmente durante este tiempo. Ahora sí, he vuelto. Nos vemos por las pistas», recalcaba.