Yulen Pereira, muy afectado tras su ruptura con Anabel Pantoja

Después de una semana en el foco mediático por su ruptura con Anabel Pantoja, ahora conocemos cómo se encuentra Yulen Pereira. El esgrimista no está pasando un buen momento, así lo ha confirmado su tío, Rey. "Se han dicho muchas mentiras sobre la actitud que ha tenido", ha afirmado durante su intervención en 'Sálvame Deluxe'.

El hermano de Arelys subrayaba que habían sido unos días muy complicados para su sobrino. "Esta semana he escuchado de todo. Ha habido conjeturas de todo tipo, de todas las formas, de todos los colores… He escuchado de todo". Asimismo explicaba que al que más afectado había visto había sido a Yulen porque lo trascendido no corresponde con la realidad. Cabe recordar que entre las cosas que han saltado a la luz se encuentra una supuesta infidelidad, también que podría llevar meses intentando dejar la relación que inició en 'Supervivientes'.

El tío de Yulen responde sobre Arelys

Otro tema clave que ha tratado Rey, el tío de Yulen, es si su hermana era conocedora de la ruptura antes de entrar en el reality. "Yo creo que Arelys sabía que habían roto", manifestaba Jorge Javier Vázquez. Sin embargo, el tío del esgrimista ha negado este hecho en distintas ocasiones. A él no le consta que su hermana viajara a Honduras cuando la relación ya había terminado. Cabe recordar que el último mes, Anabel ha acompañado a su tía, Isabel Pantoja, durante su gira americana en la que ha ejercido de asistente personal.

Anabel Pantoja y Yulen Pereira emprenden caminos separados, pero según ha podido saber SEMANA la 'influencer' podría replantearse la situación. "No cierra la posibilidad a nada", afirma una persona de su entorno cercano. "Igual decide volver con él de la noche a la mañana que no verlo nunca más; ella es así", aseguran. Por el momento lo único cierto es que "ella necesita un poco de tiempo para saber por dónde tirar". La relación ha terminado después de ocho meses de noviazgo. La pareja se conoció durante su participación en 'Supervivientes' y fueron muchos los que no creyeron en su amor, entre ellos, compañeros de edición. Después del verano tomaron la decisión de mudarse a un ático de la capital, situado en el barrio de Delicias, muy cerca de la estación de Atocha.