Yulen Pereira estalla tras su ruptura con Anabel Pantoja: "Ni los malos son tan malos, ni los buenos son tan buenos"

Yulen Pereira se pronuncia por primera vez sobre su ruptura con Anabel Pantoja. Este se encontraba disputando el Grand Prix Budapest cuando ha recibido la visita de Pipi Estrada y un equipo de 'Sálvame' dispuestos a tener unas declaraciones. La pareja puso punto y final a su relación hace tan solo unas semanas de manera inesperada. El esgrimista no está nada contento con que se le haya señalado a él como el principal culpable de la ruptura. Sin entrar en detalles sobre si ha existido esa infidelidad con Melania Puntas, sí ha sido claro sobre el final, solo con las cámaras "apagadas". Entiende que "ni los malos son tan malos, ni los buenos son tan buenos". No se expresa más porque se está viendo superado por las circunstancias: "Hay cosas que yo creo que superan los límites".

Es más grande la incomodidad que siente porque no le resulta agradable que se digan cosas que no son verdad. Lo peor ha sido "ver mi cara en una portada diciendo que yo he sido infiel hace 3 meses". Si "no le he faltado el respeto a nadie", no logra saber a qué vienen todos estos giros. El enfado ya era visible día antes, siendo su propio tío el que lo confirmaba en 'Viernes Deluxe'. Este iba a defender a Arelys por su actual paso en 'Supervivientes' y sobre la posibilidad de que ambos hubieran hablado esperar a la ruptura para subir el caché. Entiende que "se han dicho muchas mentiras sobre la actitud que ha tenido". Cuando se está grabando la entrevista este tiene muy buenas palabras para su expareja: "Le deseo lo mejor, ha sido muy importante". Ya después, siempre sin señalarla, se muestra más desconcertado: "He estado viviendo cosas que creo que no me merezco".

¿Podría haber una segunda oportunidad entre Yulen Pereira y Anabel Pantoja?

Esta entrevista podría ser un movimiento más en la historia de Yulen Pereira y Anabel Pantoja. Tal como explicamos en exclusiva en SEMANA, la situación de la ruptura podría no ser definitiva. Gente de ambos entornos consideran, por cómo es ella, que "no cierra la posibilidad a nada", que se podría producir alguna noticia. "Igual decide volver con él de la noche a la mañana que no verlo nunca más, ella es así", explicaban. Ahora, de momento, es tiempo de saber hacia dónde va cada uno y dejar el tiempo para sanar las heridas. Lo cierto es que ambos se han estado siguiendo en redes sociales tras poner punto y final a la relación, un gesto muy significativo en la actualidad. Los que rodean a la influencer saben de primera mano que "no es de llevarse mal con sus ex, esto está claro" y que con el esgrimista no será una excepción. Lo único claro, de momento, es que "pase lo que pase quiere que todo esté bien entre ellos".