Yulen Pereira aclara los motivos de su ruptura con Anabel Pantoja

Dos meses después de su ruptura con Anabel Pantoja, Yulen Pereira ha querido aclarar algunos aspectos. "Hay unos límites que se han sobrepasado. Me ha dolido tanto que nadie me defendiera que es el momento de que hable", afirmaba rotundo durante su entrevista en 'Viernes Deluxe'. El esgrimista ha aclarado los motivos del fin de su historia de amor.

Según Yulen Pereira su romance se fue desgastando debido a la distancia. "No hay un momento exacto. Hay cosas que se van acumulando. Una relación siempre tiene sus más y sus menos. La distancia empeoró la relación. Con tantos viajes, yo tuve muchos momentos de dejadez y pasotismo que ella me achacó. Esos fueron los momentos que nos hicieron separarnos". Ha negado que el noviazgo se rompiera debido a los celos. "Yo he tenido mis errores y los celos se pueden producir porque yo falto y también fallo. Esa es la parte en la que veo a Anabel más celosa. A eso hay que añadirle que no estábamos juntos. Cuando una relación es a semi-distancia hay que dar mucho más".

Yulen Pereira: "Fue muy dura la ruptura"

El exconcursante de 'Supervivientes' ha recordado cómo rompieron la relación que nació en los Cayos Cochinos de Honduras. "Fue muy dura la ruptura. Ella llega de la gira de su tía. No estaba nada pensado. Ella me ve y vamos a comer a un restaurante. Ella me nota frío y distante. Es era la realidad. Me pregunta qué me pasa. El cúmulo de cosas me hizo estar completamente alejado. Yo le digo la verdad. Me rompo y le digo lo que pienso, que no veo futuro entre los dos. También le digo que creo que se merece una persona mucho mejor que yo a su lado".

El esgrimista ha explicado que ambos estaban rotos, sin parar de llorar: "No fue un momento cómodo. Al final dejar a una pareja no es nada fácil". En aquel instante se sinceró y le dijo que no estaba dando el cien por cien de sí mismo. "Yo creo que Anabel también estaba distante. Yo no la notaba igual que antes y pensé que era una cosa de los dos. Ella me lo negó. Me dijo que podía cambiar".

Tras aquella conversación, volvieron los dos juntos a la casa que habían alquilado unos meses atrás en Madrid. Allí continuaron hablando del tema, pero según él, nunca hubo mal rollo. "Estábamos muy rotos los dos. Ella me entendía perfectamente por eso me duele acabar tan mal. Ella entendía que me podía desenamorar. Fue una despedida muy dura".