La separación de Laura Escanes y Risto Mejide pilló por sorpresa. La pareja comunicó su ruptura a través de las redes con distintos mensajes, pero con un mismo objetivo: dar a conocer que habían tomado caminos por separado. «El amor no se acaba. No muere. Y te seguiré queriendo el resto de mis días. Si tenía que vivir todo esto y conocer lo que es el amor, tenía que ser contigo», dijo ella. Ninguno aclaró quien había tomado la decisión, siendo ahora cuando se ha descubierto que la influencer está ilusionada con un famoso youtuber, que es conocido en el universo 2.0 como Míster Jägger.

Según cuenta Lecturas, Laura Escanes estaría conociendo a Alberto Redondo Jiménez, un joven de 27 años que a su vez es amigo de Ibai Llanos, el también youtuber que tanto éxito ha cosechado en los últimos meses. Aunque esta no es la única razón que le ha hecho copar titulares y es que hace unos meses se convirtió una noticia cuando ganó a David Bustamante en una velada de boxeo para que el cantante se había preparado con esfuerzo. Cuentan que Míster Jägger mide 1,87 cm, pesa 90 kilos y tiene una cuidada figura, aunque lo más llamativo del joven es su gran humor.

Le gustan los videojuegos, la música heavy metal y el cine, unos gustos que se desconoce si comparte con Laura Escanes, con quien se le relaciona solo unas semanas después de su ruptura. Ella, por el momento, no se ha pronunciado acerca de su momento sentimental, de hecho, cuando la prensa le ha preguntado acerca de cómo está solo se ha limitado a decir que son momentos difíciles para ambos. Mientras se descubre cuál es la versión de esta influencer de éxito, lo que podemos confirmar es que Risto Mejide está en una app de citas, tal y como ha podido saber SEMANA en exclusiva.

El publicista está abierto a encontrar el amor. Esta revista le ha encontrado en Raya, una app de citas muy exclusiva, cuyo acceso está muy restringido y ahí se define con una frase que no pasa desapercibida. «Si no soy extraordinariamente guapo, es porque hay demasiada luz. La gente me conoce. Yo no», dice el presentador en un Tinder de élite en el que quién sabe si encontrará a alguien especial o tan solo una amistad. Risto Mejide forma parte del selecto grupo de famosos que han accedido a una aplicación que previamente chequea la veracidad de los perfiles.

Laura Escanes, por su parte, ya ha sido vista buscando casa, lo que deja ver que será ella quien abandone la casa que compartía con Risto Mejide en Madrid. La influencer empezará de cero en otro hogar, una vivienda en la que compartirá mucho tiempo con la hija que él y Risto Mejide tienen en común.