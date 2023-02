Yolanda Ramos, ingresada en el hospital durante seis días

"Ha sido una racha negra muy fuerte", ha reconocido Yolanda Ramos sobre un inesperado contratiempo que ha resentido su salud. La actriz y humorista ha confesado que estuvo "super mal" y todo debido a un virus. Un susto que le ha pillado en Barcelona y que ha coincidido con el ingreso de su madre. Para colmo de males, su hija también se ha hecho una fisura.

La intérprete, en conversación con el programa 'Socialité', ha explicado que su ingreso tuvo que ver con un virus estomacal. "He estado super mal, super mal. He estado seis días ingresada porque me cogí un virus. Me tomé unos antibióticos más otros medicamentos con el estómago vacío y me cogí un virus super fuerte. He estado seis días ahí que me deshidrataba". Todo ocurrió mientras se encontraba en Barcelona realizando una visita a su familia. "Mi madre está enfermita. La fui a ver, pero me empecé a sentir mal, mal, mal... y ya ves, así acabó".

El susto de Yolanda Ramos

La actriz y humorista ha asegurado que permaneció bastante sola en el hospital debido a las circunstancias que atravesaba su familia, dividida entre las visitas a su progenitora y a ella. "Mi madre también estaba ingresada. Entonces mi familia, pues lógicamente, tenía que estar por todos. Por mi madre, por mí... Ha sido una nube negra". Ya ha abandonado el hospital y se siente "más o menos recuperada". Fiel a su carácter vital, añadía que vuelve a estar "al pie del cañón".

Tras abandonar el hospital, su hija, Charlotte, sufrió un percance y tuvieron que regresar al mismo centro médico. Y es que la niña, de diez años, se ha hecho una fisura en la pierna. "Va toda enyesada. Tuvimos que volver al mismo hospital donde estaba yo. Es como una racha negra muy fuerte".

La humorista, de 54 años, ha hablado en más de una ocasión sobre la maternidad y cómo le costó mucho quedarse embarazada. "Me hice cinco in vitros. Lo llevé fatal. Fueron como cinco años con dos parejas diferentes. Una separación en medio. Tuve miedo durante el embarazo. No me ha sido fácil ser madre porque lo he sido muy mayor y he tenido que recurrir a la ciencia", afirmaba durante una entrevista con Samanta Villar en 'Cuatro'.