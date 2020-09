Yolanda Ramos se encuentra confinado en un hospital de Isla Mauricio y lleva más de dos semanas sin poder salir del centro médico

Esta semana, Yolanda Ramos fue noticia después de que se emitiera el programa que grabó con Samanta Villar para Cuatro bajo el nombre de ‘Samanta y la vida de’. La actriz desveló algunos momentos traumáticos de su vida que se convirtieron en noticia automáticamente. Ahora, vuelve a serlo por otro motivo diferente, aunque también inesperado. Yolanda Ramos se encuentra confinada en un hospital de Isla Mauricio por coronavirus desde hace más de dos semanas y no le dejan salir del centro médico, lo que supone unos momentos de incertidumbre para la actriz que no sabe cuándo podrá regresar a España.

Casualmente, ha sido la propia presentadora quien ha revelado por el difícil momento que está atravesando Yolanda Ramos confinada a miles de kilómetros de su casa por cuestiones laborales. «A @yolandaramos le encantaría ver #SamantaYLaVidaDe pero está con COVID en Isla Mauricio, donde rodaba. El protocolo del país está siendo duro, las condiciones del hospital sorprendentes, sin poder salir del hospital a pesar de ser asintomática y el trato difícil de entender», ha comenzado diciendo Samanta Villar a través de sus redes sociales. Y ha añadido: «Pero resiste. Y conociéndola, cuando salga de esta tendrá material de primera para sus personajes. Love you @yolandramos Cuídate mucho, linda ❤️ #SamantayYolanda», sentencia en la publicación junto a una fotografía de las dos durante el rodaje del programa.

Tal y como ha desvelado Samanta Villar, la actriz Yolanda Ramos dio positivo en cuarentena cuando se encontraba en Isla Mauricio donde estaba rodando su nuevo proyecto. La actriz se encuentra pasando la cuarentena confinada en un hospital pero sin dejarle salir en ningún momento.

Uno de sus hermanos ha asegurado que están intentando hacer todo lo posible para que le den el alta médica pero está siendo muy complicado debido al duro protocolo que tiene el país con las personas positivas en Covid-19. Así mismo lo decía él respondiendo a la publicación de Samanta: «Gracias Samanta por difundir la situación de mi hermana; esta noche disfrutaremos con tu programa, aunque no evita que estemos preocupados por su situación. Desde aquí estamos haciendo todo lo posible para que le den el alta ya, aunque está siendo muy complicado todo. Besos!!!». Hay que recordar que a periodista dio a conocer la situación de Yolanda Ramos cuando se iba a emitir el programa que compartieron.

Samanta Villar recibió decenas de comentarios en la mencionada publicación. «Ostras, vaya situación!! Esperemos que pronto pueda volver… «, «Lo siento mucho!! Lo normal es no salir si eres positivo tienes que guardar cuarentena aunque seas asintomático, en España también» o «Pues pobrecita, ojala pronto mejore y cambie su situación, pero por ser asintomática no le pueden dar el alta, contagia igualmente… En España y en cualquier país.. 😓» son algunos de los comentarios que ha recibido. Lo cierto es que no están siendo tiempos fáciles para todos a consecuencia de esta pandemia.

La actriz reveló los problemas que tuvo para ser madre

Durante el capítulo que se emitió esta semana, Yolanda Ramos se abrió en cuerpo y alma y reveló muchos de sus secretos. En una conversación la actriz reveló los grandes problemas que tuvo para cumplir su sueño de ser madre y lo mal que lo ha pasado para conseguir cumplirlo. «Yo siempre quise ser madre, de pequeña y todo«, decía. «Me costó muchísimo. Tuve al menos hasta tres abortos«, ha confesado Yolanda Ramos. «Me hice cinco in vitro. Lo llevé fatal. Fue horrible, horrible. Ella (refiriéndose a su madre) estuvo a mi lado», cuenta.

«Estuve al menos cinco años con dos parejas diferentes, además. Una separación en medio», ha reflexionado. Samanta ha querido conocer si el hecho de la maternidad fue uno de los motivos de que se produjera esta separación, a lo que Ramos ha confesado que «al final es todo un conjunto. Yo creo que sí. Te dan muchas hormonas y te quedas majara».

Fue en 2013 cuando por fin pudo cumplir su sueño de ser madre a través de fecundación in vitro y dio a luz a la pequeña Charlotte. «Tuve muchísimo miedo durante el embarazo. Ha sido muy duro. Ella (refiriéndose de nuevo a su madre) y mi pareja, por supuesto. Les dije «en esta carpeta llevo ecografías, desde el principio y todo. No la pierdas «», ha dicho. «No me ha sido fácil ser madre, primeramente porque lo he tenido muy mayor y he tenido que recurrir a la bendita ciencia, que la amo», confesó en el programa de Samanta Villar.