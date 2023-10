Yola Berrocal, víctima de una estafa

Son muchos los rostros conocidos que lamentablemente denuncian estafas a través de las redes sociales. Cristina Pedroche, Asraf Beno o Paula Echevarría son solo algunos de los nombres que engrosan la larga lista en los últimos tiempos. A ellos se une Yola Berrocal: "Me han robado mi cuenta de WhatsApp y están pidiendo dinero", alertaba a sus seguidores.

La polifacética artista ha acudido de inmediato a la policía, pero antes ha querido advertir a su comunidad de fans. "No soy yo, no envíes dinero. No proporcionéis ningún código de activación de WhatsApp a nadie, ni datos personales de ningún tipo de manera telemática". Poco después, Yola Berrocal explicaba que había recuperado la cuenta de WhatsApp y sentía las molestias ocasionadas. "El delincuente que se ha hecho pasar por mí, ha pedido dinero y ha enviado un código de WhatsApp para hackear. Seguro que la policía descubrirá quién es. Muchas gracias a los Yolistas que me habéis aconsejado", concluía.

Yola Berrocal y otros famosos que son víctimas de estafas

En esta ocasión ha sido Yola Berrocal, de 53 años, quien ha denunciado que unos delincuentes se habían hecho con su cuenta de WhatsApp y estaban solicitando dinero a sus contactos. El pasado mes de agosto fue Asraf Beno, el marido de Isa Pantoja, quien alertó a sus fans de otra mala práctica. "¡Cuidado con estas estafas!", solicitaba. En su caso se hicieron pasar por su banco y le pidieron que actualizase sus datos privados a través de un enlace. El exconcursante de 'Supervivientes' aprovechó para comunicar a sus seguidores que no cayesen en estas pericias de los delincuentes.

Cristina Pedroche también mostraba su indignación por unas imágenes que habían circulado de ella en las que aparentaba haber sido detenida por la policía. "Es una estaba. Están usando mi imagen sin mi consentimiento y por mucho que les denuncie se crean otra cuenta a la hora. Debería haber un límite y un castigo para este tipo de cosas".

Las influencers más destacadas de nuestros país no escapan a estas malas prácticas, así le pasó el año pasado a Paula Echevarría. La asturiana, que tiene 3,6 millones de seguidores en Instagram, denunció que estaban suplantando su identidad el año pasado. "Aviso importante. Aunque creo que ya no hay nadie que caiga en este tipo de mentira, pero por si acaso, ¡ESTAFA! No hagáis caso a nadie que os escriba en mi nombre. Y mucho menos pidiendo dinero", indicaba. La estafa consistía en solicitar dinero a través de una cuenta denominada "de apoyo a Paula" en la que el delincuente escribía mensajes privados a ciertos usuarios que comentaban de forma regular sus publicaciones en redes.