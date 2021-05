Ylenia Padilla se ha confesado sobre los retoques estéticos que se ha realizado, cuyo resultado no ha sido satisfactorio para ella.

Ylenia jamás ha escondido a sus seguidores ni tampoco a la audiencia las operaciones o retoques estéticos que se ha ido realizando a lo largo de los años. Aumento de pecho, de glúteos o algunos tratamientos en su rostro son solo algunos de los cambios que ha ido experimentando su cuerpo desde que salió en ‘Gandia Shore’. Aunque la de Benidorm está alejada de la televisión, la joven sigue en el candelero gracias a su sección en el programa de radio ‘Yu no te pierdas nada’, donde cada vez tiene más oyentes. Allí precisamente ha alertado a todos aquellos que se estén planteando hacerse algún retoque, que se lo piensen muy bien, pero sobre todo que se lo realicen en manos de profesionales. Y es que ella no tuvo una mala experiencia, ya que se transformó hasta tal punto que dejó de reconocerse frente al espejo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de YLENIA (@ylenia_santana_)

Aumentó sus labios con un producto que le deformó sus labios, por lo que tuvo que pasar por quirófano, tal y como ella misma ha explicado. «Me han abierto el labio para sacar uno de esos productos muy antiguos. Sabéis que mi labio era como una morcilla que no me pertenecía, pues he estado cinco años con una silicona antigua. Además me pinché varias veces en varios sitios», ha dicho Ylenia. Su problema en concreto se debió a que era un producto antiguo: «Mi problema es que los productos eran muy antiguos, se encapsulan con tu propio labio y se te hacen bolas». Por ello, acudió a un experto para que iguala sus labios, una mala decisión según las personas que ha consultado.

«Se me deformó, y antes de entrar a Gran Hermano dije ‘pues me pincho el otro lado y me lo dejo igual’ pero claro no me reconocía, ni en el espejo, ni para hacer vídeos… No era yo, no me veía yo misma, ahora sí. Voy a ser una influencer máxima así que prepararos», ha dicho ella misma entre carcajadas. Aunque es cierto que ya es poco dada a hablar de estas cosas, Ylenia tiene claro que debe advertir a todos tras su mala experiencia. «Me ha escrito pidiendo ayuda porque les han puesto silicona líquida en los labios y no saben qué hacer. Hay que tener cuidado, mi experiencia ha sido mala», ha revelado la que fuera concursante de televisión.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de YLENIA (@ylenia_santana_)

Para hacer frente a estos malos resultados, Ylenia se ha puesto en contacto con un equipo para que le ayude a gestionar su nueva imagen. Por ello, también ha aconsejado a sus seguidores que tengan mucho cuidado en quien confían para someterse a ciertos tratamientos porque, tal y como asegura uno de sus compañeros, “igual te has quitado un complejo, pero te has puesto otro que quizás no tenías”.