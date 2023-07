Yailin, la ex de Anuel AA, lo acusa de maltrato: "Me golpeabas embarazada"

Yailin y Anuel AA rompieron su relación el pasado mes de febrero cuando ella todavía estaba embarazada. Pusieron fin a su matrimonio, siendo en el mes de marzo cuando dieron la bienvenida por su bebé, la pequeña Cattleya. Meses después ha sido la artista la que ha confirmado la nula relación que existe entre el puertorriqueño y su pequeña, a quien, según ella, ni siquiera ha visto fuera del hospital. "Solo tienes una foto con ella en el hospital. Solo hiciste creer que eras un buen papá en las redes. Eres una rata", escribió. Días después de esta polémica la joven ha ido más allá, acusando a Anuel AA de maltratarla físicamente durante su embarazo, de hecho, ha mostrado incluso una fotografía de su rostro tras ser agredida.

En ella se puede ver a Yailin, la exmujer de Anuel, con su mejilla morada y con un golpe más que evidente. También se puede intuir las lágrimas de la joven, imagen que ha posteado junto a una frase mítica del cantante. "Real hasta la muerte", escribe. Poco después cargaba contra él y revelaba lo supuestamente sucedido durante los últimos meses que mantuvo una relación con el artista de reggaeton. Y es que, además, ha estallado contra Anuel por tampoco hacerse cargo económicamente de la manutención de la hija que tienen en común, la cual Yailin habría reclamado en varias ocasiones directamente al compositor y a su entorno. Peticiones que cayeron en saco roto y que ahora ha querido sacar a la luz en el universo 2.0.

"Yo sí me río. Eres un narcisista. Dile al mundo que me golpeabas embarazada. Nunca dije nada por mi niña, pero tampoco pensé que ibas a bajar así", comienza diciendo Yailin. "Deja de ponerte los papeles de buen padre. Sigue y voy a subir los mensajes de mientras estaba embarazada. Cuando parí y te dije que necesitaba dinero para la renta, para los pañales para la niña, para la leche para tu hija. Tú y tu gente me ignoraban. Tú me dejaste sin un dólar te robaste el único dinero que yo tenía a mi nombre, mi ropa y las prendas. Me dejaste sin nada", comenta.

Anuel no se ha quedado callado, negando la versión de su ex y acusándola él por su parte de inventarse todo. "Siempre decías que te ibas a dar tú misma para decir que yo te pegaba y así tratar de meterme preso. Jamás pensé que alguien cayera tan bajo o que tuvieras corazón para hacer eso o insinuar esta barbaridad. ¿Por qué esperar tanto para decir el abuso que pasaste? Mentirosa (...) No se dejen engañar. La verdad convence, no grita", ha escrito él a golpe de comunicado.

El ex de Karol G estuvo en prisión en el año 2017 por posesión de armas. Estuvo 10 meses encarcelado, pero su buena conducta entre rejas ayudó a que fuera puesto en libertad. Fue privado de su bien más preciado cuando escribió su mítico disco, el cual le hizo triunfar solo un año después.