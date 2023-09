Ya hay fecha para el funeral de María Teresa Campos en Madrid

Terelu Campos y Carmen Borrego acaban de cumplir con otro deseo. Las hijas de María Teresa Campos tenían especial interés en celebrar un funeral en honor a su madre en Madrid, pero no terminaban de cerrar una fecha. Sin embargo, después de varios días de quebraderos de cabeza, lo han conseguido. Las hijas de la mítica presentadora de televisión han cerrado el lunes 25 de septiembre a las 21 horas para celebrar el funeral en el Parroquia Santa María de Caná, en Pozuelo de Alarcón.

Ha sido Carmen Borrego la que lo ha anunciado con emoción en la primera entrevista que da tras la muerte de su madre: "Bueno, los compañeros imagino que estaréis. No quiero hacer para que no nos pase como en la boda de Lolita, de verdad. Es el funeral de mi madre y lo haremos con todo el cariño y sobre todo, con todo el respeto", declaraba rotunda la hija pequeña de María Teresa Campos.

El próximo lunes celebrarán el funeral de su madre en Madrid

El hecho de que hayan encontrado una fecha para celebrar este funeral es un logro, ya que tal y como Terelu Campos anunció hace dos días, por el momento no habían resuelto algunos problemas con los que se habían encontrado a la hora de organizar este homenaje: "Mira, estamos en ello, pero el problema es que tenemos un follón con el funeral porque queremos una serie de cosas y es muy complicado cuando lo que queremos no se puede hacer, la iglesia no puede, entonces queríamos haberlo hecho mañana, pero eso es imposible. Ya lo digo a todo el mundo que el martes 19 de septiembre no es el funeral de nuestra madre y que esperamos que podamos cerrarlo entre hoy y mañana para la semana que viene sin falta".

Terelu Campos hablaba hace dos días de los problemas para organizar el funeral

Sin embargo, ya han conseguido solucionar esos problemas que le impedían cerrar una fecha y están felices. Nada les da más tranquilidad que haber encontrado un día para celebrar este funeral en la capital española, donde precisamente murió María Teresa Campos el pasado 5 de septiembre. Este homenaje llega después de que celebrarán el pasado 11 de septiembre el funeral de la presentadora de televisión en la iglesia de San Pablo en Málaga. Una misa en la que Terelu Campos pronunció un bonito discurso antes de que depositaran las cenizas de su madre en un columbario de la Hermandad de la Paloma.

