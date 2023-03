Xuso Jones: "Me encanta mi trabajo y tener mi libertad y cuando tienes hijos, eso se pierde"

Comenzó su andadura en el mundo de la música, sin embargo, la vida y su sentido del humor han llevado a Xuso Jones (33) por otros derroteros, concretamente, por el de las redes sociales, donde se ha convertido en un número uno. Ahora, el influencer murciano, que ha dado rienda suelta a sus dotes como showman en los programas ‘Tu cara me suena’ y 'MasterChef Celebrity’, da una otra vuelta de tuerca estrenándose como maestro de ceremonias de los nuevos bingo shows que acaba de inaugurar el Museo del Jamón de la madrileña calle Gran Vía.

PREGUNTA: Vuelves a reinventarte con una nueva faceta como conductor un divertido bingo.

RESPUESTA: Por supuesto. Yo estoy todo el día reinventándome. La reinvención es algo muy necesario para todo el mundo, no solo a nivel laboral, también personal y familiar. Si no cambias, malo, porque estás ahí como una planta.

PR: Te encanta todo lo que tiene que ver con la comunicación con el público. ¿Te gustaría conducir o colaborar con un programa de televisión?

R: Sí, ahora también presento mi podcast ‘Poco se habla!’ y claro que me gustaría. La televisión me encanta, me lo paso muy bien y creo que tengo mucho que aportar. Hago un humor sano, no hago daño a nadie y hago disfrutar a los demás. Me siento un privilegiado porque me dedico a lo que me gusta y por eso creo que lo disfruto tanto. Es verdad que soy un poco yonki del trabajo, porque trabajo mucho.

PR: ¿Sabes desconectar?

R: Estoy empezando a desconectar desde el año pasado. A tener mis momentos, mis fines de semana…

PR: Tu paso por ‘Tu cara me suena’ fue excelente, pero el de ‘MasterChef’, según has contado, no tanto…

R: Ya sé por dónde vas (risas). Yo, calladito (risas). Ya he contado cómo fue mi experiencia y sería repetirme. Además, si digo algo, luego se sale de madre (risas).

PR: Pero no descartas ir a otro tipo de realities, como ‘Supervivientes’, ¿verdad?

R: ¿Supervivientes? ¡No quiero pasar hambre con lo que me gusta a mí el jamón y el vino! (risas). Para mí la televisión es lo más, pero estoy muy bien haciendo lo que quiero. Además, antes parecía que si no hacías televisión estabas muerto y ahora ya no. Hace cinco años, no dejaba de hacer casting para programas, pero ahora hay más medios y no siento esa necesidad. He encontrado mi camino al margen de la tele.

PR: Cuando subiste tu primer vídeo a Youtube cambió tu vida. Fue muy fuerte el éxito que tuviste…

R: No soy consciente aún... Ya han pasado 11 años desde entonces. Era un momento muy bueno de explosión de las redes sociales. Yo no sabía lo que significaba viral y lo aprendí con mi vídeo, que tuvo 12 millones de visitas en aquel momento, que eran un montón. Todo pasa cuando tiene que pasar. Siempre digo que si te esfuerzas, llegará. Yo nunca he sido el que destacaba, siempre he sido el segundón, el que estaba en la columna, pero el de la columna nunca se va, siempre está ahí.

PR: Aunque te has encauzado más hacia las redes sociales, ¿la música sigue siendo tu gran pasión?

R: Sí, pero me lo tomo como un hobby. Lo que ocurre es que hay tantísima gente que se quiere dedicar a la música que es muy complicado. Debes tener detrás una discográfica muy grande para triunfar, aunque hay excepciones. Es una industria agridulce.

PR: Hablas con conocimiento de causa…

R: Sí, es un mundo súper bonito y gratificante, pero muy complicado. Lo puedes petar con un tema, pero como el año siguiente no tengas otro temazo, ahí te has quedado y como hay que seguir comiendo y trabajando, no pasa nada por irte por otro camino. Si de repente ves que tienes otra faceta y suena la flauta, tira por ahí, que es lo que hice yo cuando comprobé lo bien que me iba en las redes sociales.

PR: Fuiste telonero de Justin Bieber y Selena Gomez, ¿cómo eran en las distancias cortas?

R: Solo les dije: “Hello!”, “How are you?” y “Thank you very much”. Y nunca más volví a saber de ellos (risas).

PR: El humor es tu seña de identidad, ¿verdad?

R: Si es que yo empecé con el sketch de McAuto haciendo el tonto y siempre he seguido por ahí. Es verdad que cuando estaba en la música, eclipsaba un poco mi humor porque estaba inmerso en ella, pero siempre he sido así.

PR: ¿En tu vida cotidiana también eres así?

R: No me considero el gracioso de turno, pero siempre he tenido retranca.

PR: Tu podcast es muy divertido.

R: Muchas gracias y van a venir personajes muy buenos que os van a sorprender. Pero es cierto que hay algo que me está costando mucho que es despolitizar el programa. No me gusta la política ni quiero hablar de ella. Me da igual traer a gente de una tendencia que de otra, porque solo quiero conocer a la persona. Esto no va de política, va de que la gente que nos escuche se evada de sus problemas y que se eche unas risas.

PR: En él, cuentas anécdotas súper divertidas. ¿Es cierto que te quedaste encerrado en una tienda?

R: Eso es real. Los primeros diez minutos, pensaba que era el programa ‘Inocente, inocente’, de verdad, y me puse a actuar. Cuando vi que no salía nadie, me puse a grabarlo y luego llamé a un amigo mío para que avisara al dueño y viniera a abrirme. Pero no es que a mí me pasen muchas cosas raras, son cosas cotidianas que le puedan pasar a cualquiera, pero yo las grabo.

PR: Te hemos visto hacer bromas diciendo que eres padre. ¿Te gustaría ser papá de verdad?

R: No (risas). Es una broma que hago siempre el Día de los Inocentes. Están las cosas tan difíciles en la vida que, ahora mismo, no. No se puede decir nunca, a lo mejor en tres años me veis con hijos, pero ahora estoy enfocado en mi trabajo. Me encanta mi trabajo y tener mi libertad y cuando tienes hijos, eso se pierde.

PR: Pero sí eres muy familiar.

R: Sí, eso sí y soy súper niñero. Cuando mi hermano y mi cuñada tengan hijos, yo seré el mejor tito del mundo, pero ahora mismo solo estoy para pensar en mis cosas.

PR: ¿Tienes pareja en la actualidad?

R: ¿Sabes qué pasa? Que nunca hablo de esto. Mi parcela es mi parcela y nunca saco a mi gente en mis redes sociales, porque ese no es mi trabajo. A mí me gusta que, cuando voy por la calle con los míos, la gente no sepa nada de ellos. Es que si no, expones todo. Yo no vivo de vender mi vida, mi perfil no es ese.

PR: ¿Qué tal la experiencia de conducir las Jamón Session del Museo del Jamón?

R: ¡Súper divertida! Cuando me lo propusieron, me encantó la idea. ¡Lo que a mí me gusta un buen lío y una buena fiesta! Recuerdo que la primera vez que vine a Madrid con mis padres a ver un musical, con 13 o 14 años, luego fuimos a tomar un bocadillo al Museo del Jamón, así es que para mí es algo súper familiar. Mola mucho que un restaurante tan emblemático de Madrid haga estos eventos que atraen a todo tipo de público. Reinventarse como lo están haciendo dice mucho de ellos y de lo que quieren llegar a conseguir.

PR: Eres el maestro de ceremonias de estos bingos tan especiales…

R: ¡No sé ni lo que soy! (risas). Sí, soy una especie de maestro de ceremonias. La idea era entretener al público que viene aquí a comer jamón y charlar con su gente y pensamos que el bingo era una cosa muy dicharachera y de mamarracheo. Nos estrenamos el jueves 16 de marzo y continuaremos los jueves 13 de abril, 11 de mayo y 15 de junio, de momento, una vez al mes hasta el verano. Y luego que te puedes llevar premios muy buenos. Imagínate, pasártelo muy bien y encima llevarte un jamón a casa.

PR: ¿Algún proyecto más a la vista?

R: Vamos a hacer la gira del podcast Poco se habla! por los teatros de España haciendo como un monólogo.