Hace unas semanas que saltó la noticia de que Xoan Viqueira y David Valldeperas habían roto su relación. Ahora, el diseñador no descarta retomar la relación

El mes pasado conocimos la ruptura sentimental entre Xoan Viqueira y David Valldeperas tras más de diez años de relación. Nada hacia presagiar que sus caminos hubieran tomado caminos separados debido a que todavía aparecían juntos públicamente, como fue en el caso del entierro del marido de Paz Padilla, Antonio Juan Vidal, o posteriormente en el cumpleaños del yerno de la humorista, Iván. Han seguido manteniendo una excelente relación y ahora, el diseñador no descarta retomar su relación y darse una segunda oportunidad. Así mismo lo ha desvelado él, que por primera vez ha hablado de su relación con el director de ‘Sálvame’. Lo ha hecho en la presentación de la exposición «Menina Madrid Gallery», que en los próximos días llenará el centro de la capital de las famosas figuras de Velázquez, y de la que Viqueira ha sido colaborador pintando su propia menina.

Xoan Viqueira habla por primera vez de su relación con Valldeperas

Durante la presentación, el diseñador ha desvelado que incluso Valldeperas ha sido una de las primeras personas en ver su menina, lo que confirma la excelente relación que todavía mantienen. «Estamos bien en un in pass. De hecho, él es uno de los que lo ha visto ósea que seguimos teniendo trato. Es una persona muy importante que está y ha estado en mi vida mucho tiempo, y bien. Estoy bien, tranquilo», ha asegurado en declaraciones a Europa Press tras preguntarle por cómo se encuentra tras su ruptura. Además, Xoan Viqueira ha confesado que cree en las segundas oportunidades: «Estamos en ello, sí. La relación no se ha perdido, seguimos en contacto ósea que sí«, ha confesado. Puedes ver la entrevista completa en el siguiente vídeo.

El diseñador, que ha presentado su propia menina, no tiene muy claro qué rumbos tomará su relación, pero tiene claro que Valldeperas va a permanecer a su lado. Así mismo lo ha dicho él: «No sé si irá para un lado o para otro, pero al final amigos o pareja. David es una persona muy importante en mi vida». Además de esto, ha confesado que no ocurrió nada ni pasó nada malo para que decidieran dar el paso de terminar su relación. A pesar de que la noticia se conoció a finales de septiembre, fue a principios de agosto cuando tomaron la decisión de tomar caminos separados.

Los planes de David Valldeperas para ser padre

Hace unos meses concedió una entrevista a Shangay donde aseguró su intención de convertirse en padre. Uno de los temas que trataron con el periodista es la gestación subrogada, algo a lo que él está a favor: «Yo quiero, pero él no (dijo refiriéndose a su pareja). Entonces claro, ahí andamos«. Por su parte, Xoan Viqueira dice: «Exacto, ya se verá en el próximo episodio». Este podría haber sido el motivo que les haya llevado a romper su relación, ya que cada uno tenía puntos de vista diferentes respecto a esta decisión.

Los problemas empresariales de Xoan Viqueira

A pesar de que el ilustrador ahora ha tenido esta gran oportunidad laboral, no están siendo tiempos buenos para Xoan Viqueira. De hecho el propio artista ha compartido que su negocio -que lleva su nombre- está pasando por uno de sus momentos más delicados. Así lo compartía él mismo a través de las redes sociales, donde explicaba la complicada situación por la que pasa su negocio: «No sé por qué pero hoy retumba en mi cabeza la canción de Queen de The show must go on y haremos caso a la intuición no? Las cosas se están poniendo feas para los emprendedores por lo que recordad que este finde es decir Viernes tarde y Sábado no abrimos, a ver si la cosa mejora en Madrid. Es el momento de apoyar a esos artistas, emprendedores … etc, si no podéis hacerlo acudiendo a sus locales recordar que muchos tienen página web 😊 💪💪 «, compartía a través de sus redes sociales.

Desde que compartía su preocupación, Xoan Viqueira anima a sus más de 23.000 seguidores a acudir a su tienda o a comprar a través de la página web. Además, ha destacado el trabajo que hay detrás para que sus productos puedan ponerse a la venta: «Detrás de estas #zapatillas hay mucho mucho trabajo previo, os podría decir que este es un proyecto en el que hasta que se ha materializado han tenido que pasar más de tres años, un tiempo en el que una de las cosas más complicadas es encontrar proveedores en #España que confíen en que de inicio no puedes producir cientos de unidades y una vez conseguido esto, es tiempo de pruebas, ajustes… etc, ya que todo pasa primero por probarlo uno mismo y creerme que hasta que no conseguí que fuera un calzado comodísimo no pare y a la vista de vuestros comentarios lo hemos conseguido 😊. Como me cuesta morderme la lengua, ya os avanzamos que pese a los tiempos que estamos viviendo, estamos trabajando en alguna novedad que nos tiene locos y con ganas de enseñaros alguna cosita 😊», escribía.