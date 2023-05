Xisca Perelló vuelve al trabajo con la madre de Rafa Nadal tras la muerte de su padre

Xisca Perelló no ha superado todavía la muerte de su padre, de hecho, tardará mucho en hacerlo. Para que el duelo sea un poco más llevadero ha decidido incorporarse al trabajo, siendo este jueves cuando ha reaparecido al frente de la Fundación Rafa Nadal ante los medios de comunicación. Solo unos días después de que Miquel Perelló falleciera a los 63 años, ha regresado a su puesto de trabajo como directora de la organización. En concreto, para presentar el proyecto 'Más que tenis', donde ella actuaba como ponente y, donde, además, ha contado con la presencia de Ana María Parera. La esposa de Rafa Nadal cuenta con el apoyo de su familia política, tal y como le han demostrado en infinidad de momentos.

En su regreso ha contado con el apoyo de todos los presentes, aunque quien estaba pendiente de todo era la madre de Nadal, que permanecía en primera fila. Además, cabe señalar que ha hecho hincapié en toda la ayuda que supondrá este proyecto entre jóvenes con discapacidad intelectual. "Mejora las habilidades psicomotrices, como la destreza o la coordinación. Los deportistas que participan en el programa interiorizan actitudes y comportamientos como el esfuerzo y la perseverancia, adquieren hábitos saludables, y refuerzan el sentimiento de pertenencia y su integración en la sociedad", ha dicho.

El look de Xisca para su vuelta al trabajo

Con un look muy veraniego, Xisca ha llamado la atención de todos, ya que, a pesar de las circunstancias, sonreía y trataba de agradar a los presentes. En SEMANA hemos intentado emular su oufit para trabajar, el cual estaba compuesto de un pantalón vaporoso, una blusa de seda y unas cuñas altas de esparto con plataforma XL. Un look conservador con el que no arriesgaba, pero que encajaba a la perfección con su estilo.

Fue hace tan solo una semana cuando se pudo ver a Xisca y Nadal completamente desolados. Tras una larga enfermedad tuvieron que darle su último adiós, una imagen que reflejaba el dolor que ahora acompaña a la familia. Acudieron al velatorio, donde ambos se abrazaron y se apoyaron en el otro, siendo ahora cuando Xisca ha retomado su vida laboral. No quería esperar más, ya que hacerlo suponía tener más tiempo para pensar en la ausencia de su padre. Ahora quiere tratar de centrarse en su madre, en su pequeño y en su pareja.