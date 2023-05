Rafa Nadal está de actualidad. Este jueves es un día que el tenista jamás olvidará. Cuando se encuentra en pleno proceso de recuperación de la última lesión que sufrió en su psoas ilíaco de la pierna izquerda y que lo mantiene fuera del circuito de torneos desde el pasado 18 de enero, el manacorí convocaba una rueda de prensa para hablar sobre su futuro. Y sí, ha dado varias noticias que todos sus fans no querían escuchar. Allí estaba parte de su familia y también su mujer, Xisca Perelló, que mostraba un rostro serio en todo momento.

Xisca Perelló se ha sentado al lado de la hermana de Rafa, María Isabel, y de Carlos Moyá, entrenador del tenista desde 2016, en primera fila. Con los brazos cruzados y con el rostro serio, Xisca ha atendido la rueda de prensa que ha dado Rafa desde la primera fila. Consciente de los tres anuncios que ha dado, esta ha estado a su lado para darle todo el apoyo.

Una de ellas es que no podrá estar en Roland Garros en París. "La lesión que me hice en Australia no ha evolucionado como nos hubiera gustado. Hemos trabajado sin parar, con la vista en los próximos objetivos. Se ha imposible ir a Roland Garros después de muchos años sin faltar a la cita. Es difícil para mí tomar esta decisión que no tomo yo, la toma mi cuerpo", dice con tristeza, ya que no falta desde 2005 a esta cita en París.

La mujer del tenista le ha mostrado su apoyo

El tenista no podrá jugar durante los próximos meses. "La realidad es que han sido unos años complicados. De cara al exterior quedan los momentos buenos, pero me ha costado tener una continuidad, he ido encadenando lesión tras lesión. Si una parte de mi vida no la he llevado con felicidad, eso se traslada al terreno personal. Han sido años complicados pero lo enmascaran victorias importantes. Por eso pongo un punto y aparte en mi carrera deportiva. Voy a regenerar mi cuerpo. Mi intención es volver cuando me sienta preparado físicamente. Podría ser a final de año y jugar la Copa Davis si fuera posible. De esa forma, encararía mi último año".

Pero espera darlo todo el próximo año para despedirse por todo lo alto y con las mejores sensaciones: "Este sería mi objetivo, parar para encarar el que sería el último año de mi carrera deportiva, con las garantías de poder disfrutarlo. Si sigo jugando, esto no va a ocurrir. El año que viene sería mi último año y poder jugar los torneos que me apetezcan para poder despedirme de los torneos que han marcado deportivamente hablando todos estos años".

El tenista no podrá estar en su torneo favorito