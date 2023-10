El segundo viaje de Rodolfo Sancho a Tailandia para visitar a su hijo Daniel Sancho ha coincidido con la entrega del informe por parte de la Fiscalía de Samui donde se acusa al joven de asesinato premeditado. Por su parte, la pareja del actor, Xenia Tostado, se ha mantenido estos últimos meses en un discreto segundo plano. Ocasionalmente se ha pronunciado vía redes sociales como lo ha hecho esta vez lanzando una profunda reflexión.

Un significativo mensaje que ha cogido prestado de David Bowie y que reza de la siguiente manera: "La religión es para la gente que tiene miedo de irse al infierno. La espiritualidad es para quienes ya han estado ahí". Durante estos meses tan complicados, la actriz ha sido el mejor apoyo del padre de su hija. "Estoy al lado de mi pareja, Rodolfo Sancho, en este profundo dolor que atraviesa como padre, nadie se hace una idea. Solo puedo decir que, desde la fortaleza que somos los dos, vamos a proteger a nuestra hija por encima de todo, ella es nuestra prioridad. Como madre, ruego con el corazón a la prensa que nos mantengan al margen, mi hija es solo una niña", afirmaba el pasado mes de agosto.

El extraño movimiento de Rodolfo Sancho en Tailandia: hizo una parada en el hospital

El actor ha regresado a prisión este viernes, 27 de octubre, para visitar a su hijo en Koh Samui. Llamó la atención que el encuentro se produjera fuera del horario oficial de visitas por lo que el protagonista de 'El ministerio del tiempo' habría pedido un permiso especial. Además, la visita se alargó durante hora y media cuando habitualmente son de quince minutos. Abandonó el centro penitenciario en un vehículo junto a sus dos asistentes. Su siguiente parada fue el hospital de Koh Samui. Allí no se bajó del coche y estuvo durante más de una hora esperando en el parking mientras el personal que le ayuda en Tailandia realizó unas gestiones y abandonó el centro portando unas bolsas de plástico.

Rodolfo Sancho ha continuado haciendo distintos trámites para la defensa del joven mientras se desconoce si la madre de este, Silvia Bronchalo, se encuentra en el país asiático. Su hijo está citado en las cortes el próximo 13 de noviembre. El chef tuvo una vista el pasado 26 de octubre, pero tuvo que ser pospuesta debido a su exigencia de contar con un intérprete en la sala.

El informe de la Fiscalía sobre el caso Daniel Sancho: acusado de tres delitos

El hijo de Rodolfo Sancho está acusado de tres delitos referentes al crimen por el cirujano colombiana Edwin Arrieta perpetrado el pasado mes de agosto en la paradisíaca isla de Koh Phangan. Tal y como detalla el documento, el chef habría actuado con "premeditación", pero los forenses no han podido determinar la causa exacta de la muerte debido a que no existen "pruebas evidentes". Y es que no se ha encontrado el torso del médico.

Daniel Sancho también está acusado de "enterrar, ocultar, quemar o destruir en secreto un cadáver o partes del cuerpo para ocultar la muerte o causa de la muerte". El tercer delito es el que implica "dañar, destruir, ocultar, sustraer, extraviar o inutilizar documentos ajenos". Según se detalla, "cogió el pasaporte de Edwin Arrieta y se deshizo de él". La Fiscalía pide la pena de muerte y no se estima su libertad bajo fianza ya que existe riesgo de fuga. "El caso tiene una elevada pena. Se teme que el acusado se escape y pueda coaccionar a los testigos", indica el escrito.

Uno de los detalles en los que se incide en el informe es que Daniel Sancho compró distintos cuchillos antes del crimen. "Un pequeño cuchillo que el imputado había preparado previamente como herramienta para cortar y desmembrar el cadáver del señor Edwin Arrieta". Por su parte, el despacho Balfagón-Chipirrás, el equipo legal español que lleva la causa del joven, señala que adquirió estos utensilios con el único objetivo de poder cocinar durante su estancia en Tailandia.