Xenia Tostado recibe un aluvión de mensajes tras el caso de Daniel Sancho

El asesinato de Edwin Arrieta a manos de Daniel Sancho ha puesto el foco mediático en la familia del chef español, entre los que se encuentra Xenia Tostado. La actriz de 'Sin tetas no hay paraíso', pareja de Rodolfo Sancho, no se ha pronunciado sobre el caso que tiene al país conmocionado. Siempre en un discreto segundo plano, está viendo cómo sus redes se han llenado de mensajes en los últimos días. Ella no ha vuelto a publicar nada desde el 25 de julio, cuando difundía un deseo muy esperanzador, hoy, sin duda, truncado.

Mensajes de apoyo para Xenia Tostado, comentarios hirientes para su pareja

Los usuarios se han volcado con Xenia. Una postura que contrasta, y mucho, con los intolerables mensajes que está recibiendo el padre del asesino confeso de matar y descuartizar al cirujano colombiano en Koh Phangan, Tailandia. Eso sin hablar de la oleada de odio que recibió el protagonista de esta truculenta historia antes de cerrar su perfil oficial de Instagram.

Para la catalana, en cambio, se suceden los comentarios de ánimo, que se han multiplicado con el paso de las horas. "Mucho ánimo guapa , Rodolfo no tiene culpa de lo que su hijo haya hecho", "Un abrazo fuerte Xenia para los dos y toda la fuerza del mundo para que las cosas se aclaren lo antes posible", "Ánimo familia. El sonido de tu mar relajará el alma de todos", son solo algunos de los que se pueden leer en la última publicación que hizo en su cuenta de Instagram.

Una relación de casi 20 años

No todas las palabras que se están acumulando en el perfil de la intérprete son positivos. Nunca falta el malintencionado que, haciendo uso del anonimato que facilita internet, se dedica a trasladar todo su odio malintencionado en el muro de los demás. "La paz se la han quitado a la familia del cirujano descuartizado", "Madre mía a mi m daría miedo estar cerca d él y de todo y todos los q le rodean. ¡¡Animo!!", se puede leer en su muro. Cabe resaltar que la presencia de estos mensajes es mínima en comparación con el cariño que está desplegando la gente hacia la actriz nacida en Igualada.

Xenia y Rodolfo Sancho son una de las parejas más estables de la crónica social de nuestro país. Desde hace 18 años mantienen una discreta relación que comenzó en 2005. Ese año, ambos coincidían en el rodaje de 'Cuba Libre', película donde surgió una bonita amistad que pronto se convertiría en algo más. Tras diez años de relación, tuvieron a su única hija, Jimena. Los tres viven desde hace seis años en Fuerteventura, donde disfrutan de una vida tranquila y alejada de la vorágine mediática.

La pareja del padre de Daniel Sancho está siendo su mejor apoyo en estos dificilísimos momentos, incluso desde la distancia. Rodolfo se encuentra en Tailandia, donde se trasladó a las pocas horas de conocerse la confesión de su hijo. El joven de 29 años era trasladado el pasado lunes 7 de agosto a Koh Samui, Tailandia, desde la isla de Koh Phangan. Ahí compareció ante el juez, quien ha decretado su ingreso provisional en la cárcel hasta la celebración del juicio. Elchef español confesó a ver matado al cirujano colombiano de 44 años después de que este le amenazase, supuestamente, con desvelar el 'affaire' que mantenían.