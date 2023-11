Xenia Tostado y su llamativo mensaje antes del juicio de Daniel Sancho

Xenia Tostado como todo ser humano tiene miedos, pero ante todo es positiva. Comparte esa forma de ser con su pareja, Rodolfo Sancho, a quien este verano la vida golpeó con la mayor de las fuerzas. Tras la detención de Daniel Sancho nada ha vuelto a ser lo mismo para ninguno de ellos, por lo que intentan aferrarse al espíritu de superación que siempre ha acompañado a ambos. Especialmente ahora que cada vez queda menos para el juicio del chef por el supuesto asesinato de Edwin Arrieta, pero ¿qué ha dicho la actriz en sus redes sociales que ha llamado la atención de todos?

Xenia Tostado y el llamativo vídeo que ha compartido en sus redes sociales

Ha compartido un reels que, aunque dura pocos segundos, deja ver su pensamiento en la vida. "Si la vida no te da desafíos, no evolucionarías. Y eso no solo se aplica a los humanos (...) Es así cómo crece la conciencia a través de enfrentarse a desafíos. Puedes reconocerlo en una película, no querrías ir a verla si los personajes no son desafiados por la vida", dice en la publicación, un post al que Xenia ha querido aportar su punto de vista. La intérprete ha añadido su punto de vista, donde grita al mundo que, a pesar la soledad que a veces está presente, siempre ha estado arropada por los suyos. "No estás solo. No estás sola. Aunque eso sea lo que tu mente quiera hacerte creer", ha escrito, lo que recuerda poderosamente a las declaraciones de Rodolfo Sancho en su primer viaje a Tailandia.

La reflexión de Xenia Tostado que tanto recuerda a la de Rodolfo Sancho a las puertas de la cárcel

Recordemos que el padre de Daniel Sancho se mostró férreo frente al centro penitenciario en el que se encontraba su hijo, una forma de actuar que levantó una gran polvareda en redes sociales. "No estoy llorando por los suelos, ese no soy yo... Hay dos formas de tomarse las cosas cuando vienen en la vida. Te lo puedes tomar como una desgracia o como un reto, lo he dicho siempre. Creo que con eso he dicho suficiente. No van a conseguir lágrimas de mí", espetó. Esto evidencia que tanto él como Xenia Tostado tienen la misma forma de afrontar los problemas, aunque ninguno de los dos hubiera deseado el revés que dio su vida el pasado 2 de agosto. Ese día murió Edwin Arrieta, un crimen que Daniel Sancho confesó días después ante las autoridades y que podría conllevar su pena de muerte si finalmente es condenado.

Será el 13 de noviembre cuando se lean a Daniel los cargos de los que le acusa la Fiscalía, fecha en la que estará junto a él su abogado de oficio y donde también habrá un traductor en español, tal y como él pidió. Un complicado escenario en el que sus padres le acompañan desde la distancia y que viven junto a él cuando pueden viajar al sudeste asiático.

La vida de Daniel Sancho en prisión

El joven de 29 años está volcado en el Muay Thai, deporte tailandés del que incluso disfrutó cuando aterrizó en el país en el que cambió su vida para siempre. Daniel Sancho fue captado por las cámaras disfrutando de una velada antes de la muerte de Edwin, imágenes que demostraron su llamativa actitud durante el combate. Entonces no imaginaba el giro de 180 grados que iba a dar su vida en cuestión de días. Ha sido tres meses después de su detención cuando se han publicado las primeras fotografías de él en la prisión de Koh Samui, donde se le puede ver con la cabeza rapada y visiblemente más delgado. "Estamos acostumbrados a un Sancho presumido. Un chaval guapete. Está musculado, melena larga, rubio. Su bien más preciado lo ha perdido. Es algo que ha afectado a su estatus psicológico, porque verse de esa manera por imposición es duro", explicó el reportero de 'TardeAR' que consiguió las fotografías. Una filtración que habría enfadado al hijo de Rodolfo Sancho, pero que tan solo mostraban su imagen actual tras encontrarse en prisión preventiva.

Daniel Sancho, quien ha intentado pagar la fianza hasta en dos ocasiones para salir de prisión, continúa en la cárcel a la espera de juicio. Se desconoce la fecha en la que comenzará, pero todo apunta a que muy pronto se descubrirá cuándo.