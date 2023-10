"Tu corazón es libre, ten el valor de hacerle caso". Con esta frase, Xenia Tostado, pareja de Rodolfo Sancho, ha vuelto a aparecer en las redes sociales. Una vez más, la pareja del actor ha utilizado las redes sociales para compartir reflexiones cargadas de significado. No cabe duda de que son momentos especialmente delicados para el intérprete. Está la espera de que se celebre el inminente juicio de su hijo, Daniel Sancho, acusado del presunto asesinato de Edwin Arrieta. Nos encontramos en plena cuenta atrás para que comience el juicio y, como es lógico, la familia está en vilo. Esto explica que Xenia haya publicado sendos mensajes en los manda su apoyo de manera muy directa al padre de su hija.

Xenia Tostado y su profunda reflexión sobre el momento que atraviesa

A través de Stories en sus redes sociales, la actriz ha compartido una breve escena de 'Braveheart' en la que se duce una cita que, según relata, la ha marcado. "Durante años grabé esta frase por todas partes. Libros, carpetas, paredes", confiesa Xenia Tostado. "Incluso soñaba con tatuármela de mayor. No me la he tatuado, pero me la recuerdo a diario". Después de cuatro meses de auténtica pesadilla, la artista ha puesto el foco en una frase que invita a la reflexión en una de las peores crisis que ha tenido que afrontar Rodolfo Sancho: el encarcelamiento de su hijo mayor, sobre el que podría recaer pena de muerte. "Tu corazón es libre, ten el valor de hacerle caso", rezan las palabras que para Xenia tienen tanto valor.

Las palabras de Xenia Tostado a Rodolfo Sancho: "Estaré ahí para ti"

Pero aún hay más, Xenia Tostado ha subido a su perfil de Instagram un extracto del clip de "I'll be ther for you", una canción de Bon Jovi cuya letra dice: "Estaré ahí para ti. Cuando respires, quiero ser el aire para ti. Estaré ahí para ti. Viviría y moriría por ti. Robaría el sol del cielo para ti. Las palabras no pueden expresar lo que el amor puede hacer. Estaré ahí para ti". Una melodía con la que parece dejar claro que seguirá estando al lado de su pareja en medio de la tempestad que les ha tocado vivir.

Aunque Xenia Tostado ha procurado mantener un perfil bajo, cuando la ocasión lo merece reaparece a la escena pública y, de manera muy sutil, lanza reflexiones y mensajes en los que refleja el momento que ella y su familia están viviendo. Así, otro de los comentarios que hace en las redes guarda también mucha relación con esta dificilísima etapa. "El tiempo que inviertes en juzgar, comentar e interpretar la vida de los demás es inversamente proporcional al miedo que tienes de hacerte cargo de tu propia vida y camino", destaca, haciendo uso de un proverbio chino.

La defensa de Daniel Sancho alega que el joven compró cuchillos de cocina debido "a su condición de chef"

Cabe recordar que fue el pasado 17 de octubre cuando concluyó la prórroga de doce días que había pedido el fiscal del caso sobre la muerte de Edwin Arrieta. Se trata del último procedimiento al que la policía tailandesa habría recurrido para finalizar el informe clave para el desarrollo del juicio. Las autoridades que investigan el caso parecen tener muy clara la culpabilidad de Daniel Sancho: ven claros indicios de premeditación en lo que consideran un asesinato.

Sin embargo, el equipo legal que representa al actor y a Daniel Sancho en España, Balfagón-Chippirrás, tratan de desmontar la teoría de la premeditación y aúnan sus esfuerzos para evitar que sobre el joven recaiga la pena de muerte. En un informe donde se analizan cada uno de los instrumentos que el cocinero compró antes de, supuestamente, asesinar al cirujano colombiano, indican que tal adquisición de debe "a su condición de chef y seguidor de la cocina tailandesa". Sobre ese argumento se basará parte de la defensa: los cuchillos que compró, según ellos, fueron adquiridos debido "a su condición de chef y seguidor de la cocina tailandesa". En un informe al que ha tenido acceso 'El Mundo', la defensa de Daniel Sancho se apoya en que nunca se encontró el ticket de la sierra motorizada que supuestamente compró Daniel. Respecto a los cuchillos para cortar carne, insisten en que "se corresponde con un cuchillo de similares características de los utilizados habitualmente por Daniel en la cocina".