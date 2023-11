Están siendo unos momentos especialmente delicados para la familia de Daniel Sancho. El hijo de Rodolfo Sancho se encuentra en vísperas de que se celebre el juicio por el asesinato de Edwin Arrieta. Hasta que llegue su nueva comparecencia en la corte tailandesa, el próximo 13 de noviembre, el actor se encuentra en Tailandia. Quien también se ha visto salpicada por todos los hechos es Xenia Tostado. La actriz ha encontrado en las redes sociales su manera de expresarse y compartir con todos cómo se encuentra. Se trata de su particular forma de hacer terapia. En esta ocasión, la mujer del hijo de Sancho Gracia ha confesado su mayor miedo sobre la maternidad.

Durante este sábado, 4 de noviembre, Xenia Tostado compartía con todos una de sus grandes inquietudes sobre la maternidad a raíz de un artículo que le había gustado de 'El País'. En concreto, en este se hablaba de cómo unos padres estaban intentando retrasar el momento de darles un teléfono móvil a sus hijos de alrededor de 12 años. Una gran preocupación para la actriz pues se hace eco de lo escrito dando así a entender que también es una de sus grandes preocupaciones. La publicación de la mujer de Rodolfo Sancho destaca la importancia de la conversación en torno a la crianza y a la toma de decisiones informada en beneficio de los niños y su desarrollo.

Y es una preocupación que de una manera indirecta ya dejó caer en el primer comunicado que lanzó días después de conocerse que Daniel Sancho habría confesado haber matado a Edwin Arrieta. En concreto, la actriz reconocía que su mayor miedo era Jimena, la hija que tiene en común con Rodolfo Sancho, y solo buscaba protegerla de todo lo que se estaba hablando y diciendo del cocinero. Es quizá por este motivo por el que ahora ha querido recalcar la importancia de no darle acceso a un móvil a niños que tienen la misma edad que su hija. En todo este tiempo, los dos actores han intentado mantener al margen a la pequeña para protegerla.

La preocupación de Xenia Tostado por la ropa que se dona

Por si fuera poco, Xenia Tostado también ha reflexionado acerca de la ropa que se dona y ha invitado a todos sus seguidores a que piensen sobre ello. "Ya hemos hablado de esto más veces, no todo vale. Culturalmente nos han enseñado a 'donar' todo lo que ya no queremos o no nos sirve y normalmente se hace sin criterio. Ser pobre no significa tener que aceptar todas las cosas que otros ya no quieren, y al final estamos convirtiendo África en el vertedero de Europa. Por favor, reflexionemos sobre lo que hacemos, no porque es algo que siempre se ha hecho debe ser así, primero consumamos con la mayor conciencia posible para dejar de generar tanta basura. Segundo, si quieres donar mira bien dónde lo haces y no dones nada que no usarías tú", comparte haciendo alusión de las palabras de la ONG Idea Libre.

La estrategia que está siguiendo Daniel Sancho

En las últimas horas se ha hecho público que Daniel Sancho está evitando a toda costa ver a su nuevo abogado. Grit Sudthanom, que releva a Khun Anan, ha explicado en 'En boca de todos' que el hijo de Rodolfo Sancho no se lo está poniendo fácil. "Puedo ir a verle a la cárcel, pero él por ahora no quiere, se mantiene en silencio. Supongo que es una estrategia de su defensa española, pero no quiere verme", cuenta el letrado. Tampoco ha podido entablar conversación con el que fuera protagonista de 'El ministerio del tiempo'. En concreto, especifica que sí ha podido hablar con sus asistente, quien le ha confirmado que se encuentra "tranquilo y bien". Por otro lado, el abogado tailandés de Daniel Sancho ha confirmado que el cocinero ha intentado pagar hasta en dos ocasiones su fianza para salir de la cárcel, pero le ha sido denegada la petición. La Fiscalía defiende su decisión por el "peligro de fuga" que existe e incluso que "intente manipular a los testigos".