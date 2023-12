Xavier Sardá habla de la trágica muerte de su hermano con solo 26 años

A pesar de que Xavier Sardá siempre nos ha regalado sonrisas en la pequeña pantalla, esta vez ha querido ir más allá y abrirse en canal para recordar episodios pasados. Capítulos de su vida que muy pocas personas conocían y que sirven para saber cómo fue su etapa anterior a triunfar en televisión. Unos años durísimos en los que su desaparecida hermana Rosa María se convirtió en su faro, de hecho, la recuerda como su verdadera maestra: "Me enseñó a ser persona, a valorar el talento y a querer incondicionalmente". Palabras que dejan ver cuál era la relación con ella y cómo le ayudó a superar trágicos momentos de su vida como, por ejemplo, la muerte de otro de sus hermanos tras contagiarse de una enfermedad por la que sufrieron mucho en su familia.

La confesión de Xavier Sardá sobre su hermano Juan, quien murió de sida muy joven

Juan falleció con solo 26 años, lo que supuso una pesadilla para todos los suyos, tal y como Xavier Sardá ha recordado en '100 únicos', un espacio en el que ha respondido a todas sus preguntas sin tabús. "Mi hermano pequeño murió en aquella época en la que todo el mundo moría del Sida. Y Rosa era incondicional. Pasé mucho miedo, angustias y, después, pasé vergüenza. El trato a los enfermos no puede ser que nos aterrorice. Había que convivir con esa enfermedad que por suerte ahora ya no es mortal", ha explicado. Dolido por todo lo que supuso para él, Xavier muestra una etapa desconocida para él.

Fue hace algún tiempo cuando Xavier Sardá y su hermana Rosa hablaron de cómo era él, de quien, por cierto, decían que se había quedado con la mayor de las bellezas en su familia. "El más pequeño de todos. Los ojos, azul mediterráneo con fondo de lago tenebroso y absorbente. El pelo, virutas de azabache. La boca pequeña, apretada y tierna, como el puño de un recién nacido cuando tiene hambre...(...) Era el más guapo... sin lugar a dudas. Era maravilloso, esbelto como un junco", explicaron ambos.

Fue poco después de estas declaraciones, en el año 2020, cuando murió Rosa María Sardá a los 78 años, otro golpe para el presentador. Y es que además de estar muy unidos, juntos soportaron las pérdidas que en diferentes etapas vinieron impuestas. Así explicó la actriz en una intervención televisiva: "Mi madre murió cuando yo tenía siete años, mi padre cuando tenía 19, luego murió mi hermano muy joven y no conocí a mis abuelos".

Su arrollador éxito en 'Crónicas Marcianas' y el sueldo que ganó por ello

Xavier Sardá consiguió meterse al público en el bolsillo durante más de ocho años y más de 1.200 emisiones. Desde 1997 hasta 2005 el comunicador catalán presentó 'Crónicas Marcianas', un legendario programa de Telecinco por el que pasaron más de 2.000 invitados y que se despidió siendo líder. Imbatible en audiencias, logró captar a casi un 30 % de share, lo que deja ver que su presentador era especialmente valioso para la cadena de televisión. Algo que también se hacía evidente en su sueldo, el cual acaba de ser desvelado por el propio Xavier Sardá.

Lejos de esconderlo, el periodista ha explicado no solo "que le pagaban muy bien", sino cuánto percibió por el que ha sido su proyecto más conocido. En concreto 300.000 euros por tres meses, aunque esa cantidad aumentó porque el programa fue "un pelotazo": "En ‘Crónicas Marcianas’ me gané muy bien la vida. Me pagaban muy bien. Era en pesetas. ¿50 millones de pesetas cuánto es? 300.000 euros los tres primeros meses y si seguíamos, más. Por decirte algo concreto y dejarme de puñetas, pero ya veis que soy un poco tocho. Me ha costado, eh".