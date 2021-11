Xavi Hernández ha llegado a la capitanía del F.C. Barcelona dispuesto a imponer una nueva normalidad que le está granjeando ya problemas en el vestuario, aunque él tiene muy claro que en su nuevo cargo no prima el hacer amigos. El exfutbolista ha cerrado su fichaje como nuevo entrenador del club blaugrana en Catar hace tan solo unos días y ya ha tomado las decisiones más difíciles, quizá las menos técnicas, pero sí las que considera oportunas para tener a su equipo centrado en los terrenos de juego y alejados de posibles polémicas que centre la atención de los medios en la vida de sus jugadores más allá de sus funciones deportivas. Y, al parecer, el primero en sufrir las consecuencias de las estrictas normas de Xavi Hernández ha sido Gerard Piqué.

“No hace falta ser duro. Es un tema de orden y normas. Como en todas las empresas. Cuando he tenido normas, he ido bien. Y cuando no, hemos ido mal. Hay que ponerlas y cumplirlas. No hay más. No es disciplina, es orden”, se defendía el pasado lunes el propio Xavi Hernández en una rueda de prensa en la que se presentaba como nuevo entrenador del Barcelona. Ya adelantaba que las normas que iba a imponer a su equipo no iban a ser bien recibidas, no le importaba si simplemente eran acatadas y respetadas. Era su decisión y como líder deben ser cumplidas. Y así no ha tenido más remedio que aceptar Gerard Piqué, quien fuese compañero de vestuario en su día de Xavi. El nuevo entrenador ha entendido a bien cancelar la entrevista que su excompañero había cerrado con ‘El Hormiguero’ prevista para la semana que viene, tal y como ha asegurado el periodista Juanma Castaño en COPE.

Xavi Hernández quiere a todos sus jugadores centrados en sudar la camiseta y luchar por el gol, para lo que entiende que todos sus negocios más allá del fútbol son secundarios. Gerard Piqué tenía apalabrada una entrevista en el programa de Pablo Motos para promocionar la nueva edición de la Copa Davis, cuya renovación va a cargo de su empresa Kosmos. Esta tarea le hace tener la mente más allá de sus quehaceres principales y Xavi entiende que el veterano futbolista debe dar ejemplo a los nuevos miembros del vestuario más jóvenes. Sacrificándose él el primero consigue dar ejemplo y despejar dudas sobre si existirá un trato de favor hacia aquellos que un día fueron sus amigos y ahora son simplemente eslabones de su maquinaria perfecta. Si uno falla, el equipo falla. Estas normativas, aunque estrictas, han sido estudiadas y aunque Gerard Piqué haya sido el primer damnificado, seguramente no será el último.

Es más, el propio Xavi Hernández, durante su presentación como nuevo entrenador del club Barcelona ya fue preguntado precisamente sobre si existiría un trato favorable hacia aquellos compañeros con los que compartió confidencias en los vestuarios en su etapa en activo como futbolista. Se trata de Sergio Busquets, Jordi Alba, Sergi Roberto, Marc André Ter Stegen y el propio Gerard Piqué. Él fue rotundo en su respuesta: “El plan es el mismo para todos los jugadores. Todos parten de cero. Son estos, precisamente, a los que conozco, a los que apretaré más. Quiero que lideren el vestuario y son muy importantes, porque han vivido muchas situaciones. Precisamente son los capitanes. Serán uno más. Ninguno parte con ventaja”, despejaba las dudas Xavi Hernández, que para demostrar que no está mintiendo ha dejado a su amigo sin entrevista en ‘El Hormiguero’, pero con la confianza de que su ejemplo será de gran ayuda para el resto del vestuario.