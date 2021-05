«Yo no sabía ni sospechaba nada. Cuando vi la firma y la letra sabía perfectamente que esos papeles eran de mi padre», ha contado el vocalista de ‘Taburete’.

A corazón abierto, así se ha mostrado Willy Bárcenas durante su intervención en ‘Planeta Calleja’. En los bellos parajes de Islandia, el hijo del extesorero del PP Luis Bárcenas se ha sincerado por completo, no solo ha hablado de las condenas de sus padres que están en prisión por el caso Gürtel también se ha pronunciado sobre el amor de su vida, Loreto Sesma, una joven poeta con la que comparte su vida.

El vocalista del grupo ‘Taburete’ ha contado cómo ha cambiado su existencia en los últimos años con la entrada en prisión de sus progenitores. Regularmente acude a la cárcel para verlos: “A mi madre la veo cada semana y a mi padre cada dos”, ha contado. También ha explicado que es él mismo quien paga las facturas de los abogados de estos y quien les aporta una cantidad que puedan gastar al mes.

Ha señalado que a su progenitor le intentaron «hundir la vida» y él continúa guardando cierto «rencor» al PP. Un partido al que no le «puede tener más asco», según sus palabras. «Yo no sabía ni sospechaba nada. Cuando vi la firma y la letra sabía perfectamente que esos papeles eran de mi padre».

Si hay algo que continúa doliéndole a Luis Bárcenas es la condena que le impusieron a su mujer: «Eso le quema por dentro, la culpa». Se mostraba muy crítico con los años que le cayeron a él, fue condenado a un total de doce. «Yo creo que con cuatro años y medio cumplidos en la cárcel y con todo el dinero y las propiedades requisadas, creo que ha pagado, de sobra, su deuda. Es desmesurada».

Respecto a la condena de su madre, Rosalía Iglesias, ha afirmado que nunca reconocerá que es «culpable». «Mi madre no sabía nada absolutamente nada», ha insistido. Añadía que esta era totalmente desconocedora del dinero que la familia atesoraba. Además, le llegó a preguntar a su marido si de verdad tenían tales cantidades. «No tenía ni idea de nada y se quedó a cuadros, igual que yo”.

El vocalista del grupo ‘Taburete’ lleva tres años de relación con Loreto Sesma a quien llama cariñosamente «baba». La joven se dedica a la escritura de libros, una labor que combina con su trabajo en una discográfica, intervenía en el programa a través de una romántica llamada telefónica con su chico. «Estoy muy enamorada de él. Pienso en él, con él y ahora. Espero que sea para mucho tiempo desde luego. Sobre todo porque es una persona que me enseña muchísimas cosas todos los días. Entonces no me quiero imaginar todo lo que me puede llegar a enseñar».

El cantante responde a sus ‘haters’

Willy Bárcenas sabe que su apellido es fuente de controversia. Cuenta con un fiel séquito de detractores, siempre críticos con él como cuando dicen que su grupo lo habían pagado «todos los españoles». «Es algo que me toca los huevos. Es falso. En el momento que surge ‘Taburete’, mi padre lleva un año y medio en la cárcel, todas las cuentas bloqueadas y yo no tenía un duro».

Ha explicado que en aquella época tuvo que trabajar de monitor y que con eso vivía, un sueldo de 200 euros semanales. Para aquellos que dicen que su música es para pijos, también tenía respuesta: «Taburete hace canciones universales, para todo el mundo y a mí me encantaría en un concierto hubiera variedad de opciones, que la gente, con ideologías diferentes, se puedan unir por la música».