William Levy: "Siento que el público ha conectado conmigo"

El fenómeno William Levy sigue más activo que nunca. El galán que conquistó a todo un público gracias a su personaje de Sebastián en la aclamada serie, 'Café con aroma de mujer', ha regresado a Madrid para presentar su nueva serie 'Montecristo' y sí, volvió a suceder.

Gritos, carteles, fans llorando... Nadie quiso perderse la presencia del cubano. SEMANA, que tenía concertado un encuentro con el popular actor, fue testigo de la cantidad de gente que atrae Levy a su paso. Ejemplo de ello fue el ensordecedor grito que se escuchó nada más entrar en el recinto. Acompañado de un gran equipo de seguridad, William Levy desató unas pasiones poco habituales entre el público. Una vez dentro, nuestra revista pudo charlar con él sobre cómo vive esta fama tan abrumadora y, por supuesto, también sobre su nueva serie en la que ejerce de productor y protagonista.

¿Cómo se siente al tener a una marea de mujeres enloquecidas por tu presencia?

Me siento bendecido. Poder contar con un público como el que tengo. Valoro mucho que salgan de sus casas y vengan con tanta antelación a saludarme, gritar y brindarme su cariño. Es algo que no le sucede a mucha gente y, cuando te pasa a ti, es algo que tienes que agradecer.

Pero eso de levantar tantas pasiones, ¿no te asusta?

Asusta mucho (se ríe). No te voy a mentir. Siento que de una manera u otra he conectado con el público y el público conmigo. Es algo bello, sinceramente.

¿Se acostumbra entonces uno?

Tampoco es que te llegues a acostumbrar. Yo lo recibo todo con cariño, amor y mucha humildad. Si me acostumbrara no lo disfrutaría, entonces prefiero no acostumbrarme.

Estrenas ‘Montecristo’, una serie muy especial en la que ejercer de productor y actor ¿Qué tal ha sido la experiencia?

Ha sido una experiencia muy bonita. Compartir este trabajo con los demás productores ha sido una verdadera bendición

¿Crees que tendrá los ingredientes necesarios para enganchar al espectador como pasó en ‘Café con Aroma de mujer’?

Yo les invito a ver una serie que hicimos con mucho amor y mucho cariño. Es una serie que de principio a fin te va a enganchar. El capítulo más increíble es el primer, así que imagínate como serán todos los demás. Difícilmente vas a poder encontrar un producto parecido a este.

¿Qué es lo que más va a sorprender al público?

Los va a sorprender porque lo tiene todo: acción, amor y venganza.

Te hemos visto visitar muchas ciudades españolas en los últimos meses.

He estado en Segovia, Granada… A través de la serie he conocido muchos rincones de España, pero todavía me quedan muchos por conocer ¡Quiero conocer todas las ciudades de España!

¿Te gustaría vivir aquí?

Es algo que me gustaría.

¿Tu corazón cómo lo tienes?

Está latiendo y esperando la oportunidad perfecta para abrazarla.

¿Qué debe tener una mujer para conquistarte?

Mejor no hablar de eso ahora (se ríe).

Dicen que te gusta mucho cocinar y que se conquista mucho con la comida.

Dicen también que el amor entra por la cocina y puede ser que sea así, porque en el momento que me gusta un plato… ¡Ahí me quedo!

¿Tienes algún plato especial para encandilar?

Eso depende de la mujer con la que esté en ese momento.

¿Te cuidas mucho?

Yo me cuido siendo feliz.

¿Cómo consigues mantener los pies en el suelo?

Por todo lo que he vivido en mi vida.