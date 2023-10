Aunque Will Smith y Jada Pinkett llevan 26 años casados, fue a raíz de la bofetada del actor a Chris Rock en la ceremonia de los Premios Oscar 2022 cuando su matrimonio se convirtió en un tema estrella. El vínculo entre ellos parecía estar muy forjado, motivo por el que el protagonista de ‘El príncipe de Bel-Air’ no dudó un segundo en propiciar un golpe en el rostro del presentador de la gala cuando este último bromeó sobre la alopecia que padece su esposa. Sin embargo, lo que nadie podía llegar a imaginar es que su historia de amor habría llegado a su fin en 2016, y así lo contaba la propia actriz en su última entrevista. Una confesión cuanto menos inesperada a la que ahora ha respondido el ganador de una estatuilla con el máximo respeto hacia su compañera de vida.

Con motivo de la presentación de sus memorias, Jada Pinkett desveló que lleva nada más y nada menos que siete años separada de Will Smith. Un dato que asegura que no han revelado con anterioridad porque no se sentían “listos todavía” para hacerlo público. Sin embargo, ahora que toda la verdad ha salido a la luz, el actor ha escrito un correo electrónico a la redacción de The New York Times para expresar cómo se sintió cuando se dio a conocer el distanciamiento con su esposa.

La "ceguera emocional" de Will Smith en su matrimonio con Jada Pinkett

Ante el perfil de Jada Pinkett por su próximo libro, elaborado por el medio estadounidense, Will respondió admitiendo que las memorias de su mujer le hicieron “despertar un poco”. El artista señaló que Jada había “vivido una vida más al límite” de lo que él había creído, y que además, era “más resiliente, inteligente y compasiva” de lo que había imaginado durante todo este tiempo. Algo de lo que se ha percatado años después de que sus caminos se separaran: “Cuando has estado con alguien durante más de la mitad de tu vida, surge una especie de ceguera emocional (…) Es muy fácil perder la sensibilidad hacia sus matices ocultos y su belleza sutil”, relataba el de Filadelfia.

Las palabras de Smith coinciden con las que su esposa pronunciaba en su entrevista con Hoda Kotb. La intérprete de ‘El profesor chiflado’ revelaba que su matrimonio había llegado a su fin a consecuencia de “muchas cosas”, ya que ninguno de los dos era tan feliz como al principio. Su unión poco a poco fue erosionándose hasta llegar al agotamiento pese a haber “hecho una promesa” de que no habría razón alguna jamás para divorciarse. Por ahora, ni Will ni Jada han encontrado el motivo para formalizar su separación, por lo que no lo han hecho de manera legal.