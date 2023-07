Vergessen Dunkel Freitag. Vergessen Cyber ​​Monday. China 's Singles' Zeit gewachsen die Welt 's größte Shopping im Internet Bonanza.

Der Urlaub, ein Anti-Valentinstag Tag für alleinstehende Menschen, zeichnet nach Ursprünge Zurück zu Nanjing Universität im Jahr 1993. Schüler begann Erinnern an die einsame Leben jährlich am 11. November, ein Datum entschied sich für Berücksichtigung der Verbindung zwischen Singlehood zusätzlich die Nr. 1. Nach Abschluss des Studiums viele Fortsetzung der Praxis plus der Anlass von Singles 'Zeit {ist|geworden|ist|ist|zufällig|ist|zufällig|ist gewachsen, um unter jüngeren Chinesen Menschen verbreitet zu sein.

Um die Feier zu markieren, werden chinesische Singles Feier zusammen mit anderen einzelne Freunde. Die Feste können umfassen einzigartiges Morgenmahlzeit, Karaoke und Blind Go out Parteien verwaltet in Versuch Finish Singlehood so bald wie möglich. Singles 'Zeit zusätzlich geworden, um das größte Online-Shopping Zeit auf dem Gebiet, mit Produktverkäufe in e- Handel groß Alibabas Websites Tmall und Taobao beliefen sich 2014 auf 9,3 Milliarden US-Dollar.

Ja, 9,3 Milliarden US-Dollar. Das ist deutlich mehr als der Gesamtsumme US online Produktverkäufe am Schwarz Dienstag und Cyber ​​Montag kombiniert im Jahr 2014. mit nein irgendein bekommen überfahren in einem tragischen Ansturm.

Singles 'Tag Einkaufen begann mit Alibaba, aber heutzutage kaufen Händler in ganz Asien . Käufer können Punkte bedeutende Rabatte für Kleidung, Make-up, Elektronik und auch Mahlzeiten. Studieren der Zahlen wird machen dein Verstand Twist:

Alibabas Singles 'Zeit 2015 Auswahl würde 6 Millionen Produkte von viel mehr als 40.000 Händlern, sowie umfassen 30.000 Markennamen aus 25 Ländern

Asien 's Post schätzen, dass fast 800 Millionen bündel werden transportiert resultierend aus des Hoildays

Eine Nielsen Studie fand heraus, dass 56 % von 1.000 Online-Nutzern in Asien sagte sie könnten erhöhen ausgeben {verglichen mit wi Im Gegensatz zu 2014 im Vergleich zu 2014

Verbraucher sind voraussichtlich ausgeben durchschnittlich 277 USD pro Person, plus 22 % Jahr gegenüber Jahr

Alibaba schätzt, dass 1,7 Millionen Lieferboten, 400.000 Lieferung Autos, 5.000 Lager und 200 Flugzeuge wahrscheinlich {notwendig sein|erforderlich|wichtig sein, um die Lieferungen zu handhaben

Wenn Vorhersagen dazu neigen, genau zu sein, könnte 2015 sein bedeutendste 12 Monate noch für Geschäfte zu Singles 'Zeit. Alibaba Einnahmen könnte in einem 24-Stunden-Zeitraum 10 Milliarden schlagen.

"Es ist nicht massiver Überraschung, dass Individuen sind wahrscheinlich Geld zu sparen mit diesem Saison 's' Double 11, '"Yan Xuan, Vorsitzender von Nielsen Better China, informierte CNBC. "Einkommen Niveaus und Internet Durchdringung stetig weiter steigen in China, das macht also dies zu einem ganz natürlichen Fortschritt. "

Singles 'Zeit kann auch wachsen global. Fünftausend International Markennamen aus 25 Ländern - einschließlich der USA, europäischen Ländern, Japan und { Süd- / Südkorea - wird verfügbar dieses aktuelle Jahr. Dieses Jahr ist weltweit Einzelpersonen besteht aus Costco, LG Electronics, Walt Disney Co., Fisher-Price und Lego. Heute haben Apple, Calvin Klein, Macy's und Burberry tatsächlich teilgenommen.

Vielleicht Singles 'Zeit allein wird ein großes internationales Technologie.