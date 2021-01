Isabel Pantoja sigue recluida en Cantora, pero ha recibido una visita que le salvará la vida y que le evita exponerse a las difíciles preguntas de los reporteros. No es un familiar ni un amigo, pero es la visita más esperada por la cantante y los suyos. Vea el vídeo

Mucho se ha hablado del retiro voluntario de Isabel Pantoja, que desde que se inició la pandemia del coronavirus prácticamente no ha salido de su finca, para cerrarla después a cal y canto cuando el escándalo de las confesiones de su hijo, Kiko Rivera, ha puesto el foco mediático sobre su figura. No sale de casa, aunque este miércoles trascendió una visita exprés a un supermercado en compañía de su hermano, Agustín Pantoja, para llenar la despensa de Cantora y así asegurar los víveres para un nuevo largo confinamiento voluntario. Un encierro no solo físico, sino también personal, dado que ni tan siquiera sus otrora seres queridos tienen la libertad y facilidades para acudir a la finca a visitarla para ver qué tal está y darle ánimos en uno de los peores momentos de su vida, marcado por la ruptura con su ‘pequeño del alma’.

Vídeo: Europa Press

Chabelita Pantoja tuvo que saltar la valla para poder ver a su madre unos minutos, dado que ni tan siquiera le cogía el teléfono. Anabel Pantoja lo tuvo algo más fácil para ver a su tía en tiempos de tormenta y pandemia, al igual que también lo han hecho varios amigos de la tonadillera que han pasado junto a ella días de especial importancia personal, como son las fiestas navideñas, como así subrayaba Kiko Rivera cuando se enteró de que incluso fans de la artista han estado visitándola en Cantora, cuando su propia hija no podía hacerlo.

Ahora las puertas de Cantora han vuelto a abrirse de par en par para recibir una nueva visita. Una llegada de lo más importante no solo para Isabel Pantoja, sino también para su familia y los trabajadores que se encuentran en la finca. No es una visita de un familiar, tampoco de un amigo fiel o de una persona de su entera confianza, pero aún así la cantante y los suyos esperaban su llegada a Cantora con todas sus ganas. Vea el vídeo para descubrir quiénes son los afortunados que han podido traspasar el límite de la puesta de Cantora y ha tenido oportunidad de estar cerca de la persona más buscada de España, Isabel Pantoja.