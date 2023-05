Virginia Troconis: "Mi hijo estudia fuera y tengo el síndrome del nido vacío"

Virginia Troconis, la esposa de Manuel Díaz ‘El Cordobés’, afronta una nueva etapa vital, más madura y con muchos cambios sobre todo a nivel familiar. Tras la esperadísima reconciliación pública de su marido con su padre, Manuel Benítez ‘El Cordobés’, todo es posible. En un encuentro con la 'influencer' (como embajadora de los productos de cuidado de la piel de Clarel), Virginia nos habla con naturalidad de cómo lleva que sus ‘niños’ se hagan mayores, de la retirada de Manuel de los toros y hasta aborda el tema del momento: el vestido nupcial de Tamara Falcó.

Virginia siempre ha estado al lado del diestro para que su pa-ternidad fuera reconocida. Ha sido una lucha demasiado larga, pero el final no ha podido ser más feliz. El pasado febrero al fin el sueño se hizo realidad y todos fuimos testigo del abrazo entre los toreros. Como bien explicó el diestro en una rueda de prensa, él ya había perdonado hace tiempo y quería vivir sin rencor. Ahora la prioridad de la familia es disfrutar juntos los años que les queden por delante.

Virginia, ¿qué tal ha sido la reconciliación? ¿Cómo lo está viviendo la familia?

Bueno, el abuelo siempre ha estado presente. Es simplemente que ahora disfrutamos de él de otra manera. Está en persona. Es maravilloso y a los niños les encanta. Estamos vi-viendo momentos muy bonitos, todos.

Aún hablas de “niños”...

Sí, aunque ya queda poco de niños. Alba tiene 23 años, Manuel 18 y Triana 15. Soy una madre joven, pero con unos niños ya grandes. Echo de menos el poder organizar. Ahora es complicado ponerlos a todos de acuerdo. Cada uno tiene su personalidad y hay que dejarlos ser y respetarlos como son. Las madres estamos para educar y guiar. Los niños tienen que ser lo que ellos quieran ser, no lo que tú quieres que sean. Me ha costado adaptarme a eso.

Tu hijo Manuel se ha ido a estudiar a la universidad en Madrid. ¿Cómo llevas el síndrome del nido vacío?

Todavía estoy gestionándolo... Pensé que lo había superado, pero lo echo mucho de menos. También piensas que los hijos no van a volver a casa, y aunque me dicen que sí que vuelven, yo lo veo tan feliz que no sé yo...

Dices que ante todo eres madre.

Sí, es lo que más me gusta de mi vida. El logro más bonito, lo que más me llena. A mí es lo que me da la vida, es la razón de despertarme todos los días y luchar por ellos para que sean mejores personas y disfruten de cosas que a lo mejor nosotros no hemos tenido.

Además has formado una familia estupenda.

Bueno, es una labor de todos. La vida es tan complicada como para ponernos más piedras en el camino. Yo conocí a Alba cuando tenía 2 años y somos una familia de cinco. Lo veo tan normal.

Junto a Alba, forman una familia increíble

¿Cómo sigues llevando con Vicky Martín Berrocal, la exmujer de Manuel?

Con Vicky tengo una relación estupenda. Tenemos una relación de familia. Todo con naturalidad y dejando que las cosas fluyan.

Que tu marido se retire de los toros después de 30 años de alternativa, ¿te quita otra preocupación de encima?

Yo lo veo muy ilusionado. Va a cumplir 55 años y parece un novillero. Está estupendo. Con las mismas ganas y el mismo respeto. Él ama lo que hace. Creo que va a echar mucho de menos el mundo del toro, porque lleva toda la vida haciendo lo mismo, pero lo veo muy contento. Él siempre va a estar vinculado al mundo del toro de alguna forma, aunque tiene ganas de hacer cosas nuevas.

Y tendréis más tiempo para los dos...

Ahora es un momento súper bonito. Triana en dos años también se va a la univer-sidad. Hay que cuidar la pareja y nosotros lo hacemos siempre. Ahora la primera seré yo (se ríe). Bueno, nosotros. Lo niños, trabajar...”