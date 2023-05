Virginia Troconis habla sobre el vestido de Tamara Falcó: "Tampoco es tanto drama"

Virginia Troconis está imparable. Hoy nos hemos reencontrado con ella ejerciendo de embajadora de las cremas solares de Clarel, en un momento en el que ya se vislumbra el verano y la piel tiene que estar preparada. Ella se cuida, y se nota. Y además a todos los niveles, por fuera y también por dentro, tal y como nos ha contado a SEMANA. La esposa de Manuel Díaz 'El Cordobés' afronta una nueva etapa vital, más madura y con muchos cambios sobre todo a nivel familiar. Tras la esperadísima reconciliación pública de su marido con su padre, Manuel Benítez 'El Cordobés' sénior, todo es posible. Además, en esta entrevista nos cuenta cómo lleva que sus 'niños' se hagan mayores...

Virginia Troconis, de 43 años, acude a la cita radiante, con un conjunto de flores en tonos pastel y su mejor sonrisa. Este año está siendo aún más especial si cabe. Su adorado esposo por fin ha cumplido la misión de toda su vida, que su padre biológico le reconociera ante el mundo. Ha sido una lucha demasiado larga, pero ella siempre ha estado a su lado. Y el final no ha podido ser más feliz. Como bien explicó el diestro en una multitudinaria rueda de prensa, él ya había perdonado hace tiempo y quería vivir sin rencor. Ahora la prioridad de la familia es disfrutar juntos los años que les queden por delante...

"El abuelo siempre ha estado presente. Es simplemente que ahora disfrutamos de él de otra manera. En cuerpo. Ahora está en persona. No es una idea y es maravilloso. A los niños les encanta. Estamos viviendo momentos muy bonitos, todos", se sincera Virginia sobre su suegro, con el que incluso ha llegado a compartir tendido en una corrida.

Hablando del paso del tiempo, Virginia Troconis reconoce que lo ve en sus hijos ya mayores. "Ya queda poco de niños. Alba tiene 23 años, Manuel 18 y Triana 15. Soy una madre joven, pero con unos niños ya grandes. Echo de menos el poder organizar. Antes nos íbamos de viaje donde yo quería y se ponían lo que yo les decía. Ahora es complicado ponerlos a todos de acuerdo. Cada uno tiene sus cosas, su personalidad, y hay que dejarlos ser y respetarlos como son. Las madres estamos para educar y guiar. Ahora me estoy dando cuenta cuando Manu ha salido de casa, de que los niños tienen que ser lo que ellos quieran ser, no lo que tú quieres que sean. Me ha costado adaptarme a eso". Virginia admite que sufre lo del síndrome del nido vacío.

"Por encima de todo soy madre"

Pero si se define por algo es como madre: "Es lo que más me gusta de mi vida. El logro más bonito, lo que más me llena. A mí es lo que me da la vida, es la razón de despertarme todos los días y luchar por ellos para que sean mejores personas y disfruten de cosas que a lo mejor nosotros no hemos tenido", dice.

Le preguntamos a Virginia Troconis qué opina sobre la oferta que le ha hecho Vicky Martín Berrocal, exesposa de El Cordobés, a Tamara Falcó ahora que la firma Sophie et Voilà ha renunciado a diseñarle su vestido de boda: "Su estilo podría encajar, ¿por qué no? Las diseñadoras se tienen que dejar guiar por la personalidad y el gusto de ella". También si le hubiera pasado lo mismo a ti a dos meses de casarte, ¿cómo hubiera reaccionado ella? Y Virginia lo tiene claro: "Tampoco es tanto drama. Tamara va a estar guapísima y feliz, que es lo importante. El vestido, no sé. Tampoco le doy tanta importancia".