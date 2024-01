Violeta Mangriñán destapa las secuelas que le quedan de 'Supervivientes'

Tan solo quedan unas semanas para que comience una nueva edición de ‘Supervivientes’, y si algo ha querido dejar claro Violeta Mangriñán, es que no todo es de color de rosa. Aunque el reality de Telecinco pueda ser divertido para los espectadores, quienes se sumergen en él viven una experiencia extrema. Tanto es así, que la influencer aún sigue sufriendo las consecuencias de su paso por los Cayos Cochinos.

A través de sus redes sociales, Violeta Mangriñán se ha sincerado como nunca antes a la hora de enseñar uno de sus tobillos y las señales que han quedado en él: “Tengo los tobillos destrozados, algunas marcas son de hace 5 años de ‘Supervivientes’ y otras de llagas, etc…”, comenzaba indicando, visiblemente preocupada por las marcas: “No se van, he probado muchas cremas y no se van, me recomendáis algún láser? Después de dar a luz a Gia me gustaría poder quitármelas”, continuaba.

Con sus palabras, la valenciana dejaba entrever que está dispuesta a deshacerse de estas magulladuras sea como sea. Para conseguirlo no ha dudado en pedir consejo a su sus más de dos millones de seguidores en Instagram. Todos ellos probablemente le hayan escrito un sinfín de mensajes con ideas para poder lucir unos pies perfectos como antes de participar en ‘Supervivientes’.

Con su instantánea, Violeta ha hecho gala una vez más de su sinceridad. La que fuera tronista en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ se ha convertido en uno de los rostros más conocidos dentro del universo 2.0. Su contenido centrado en la moda y en el lifestyle cada vez llega a un mayor número de personas, lo que hace que cuente tanto con partidarios como con detractores de sus publicaciones.

La nueva polémica que ha envuelto a Violeta Mangriñán

Sin ir más lejos, hace tan solo unas horas Mangriñán hacía saltar las alarmas al convertirse en Trending Topic. Muchas fueron las personas que criticaron duramente un storie de Instagram en el que la valenciana daba el último parte de salud de su hija mayor, Gala: “Buenos días. Ayer como Gala siguió con fiebre prácticamente todo el día y no tenía síntomas que evidenciasen el porqué de esa fiebre, nos recomendaron llevarla al hospital… Probamos a hacerle una prueba de orina en casa para descartar infección por vídeo consulta pero fue imposible”, señalaba.

Pero su testimonio no quedaba ahí, y la joven siguió dando detalles del estado de su pequeña: “En principio han descartado que sea infección de orina pero los resultados totales nos los darán mañana. De momento hoy ha vuelto a tener fiebre y nos han dicho que a menos que la veamos muy mal, continuemos con apiretal cada 8 horas y veamos cómo evoluciona las próximas 48…”, sentenciaba.

En cuestión de instantes, su nombre se hacía viral. Gente de todos los rincones del país no consideró oportunas las explicaciones de Violeta, sobre todo teniendo en cuenta que su hija es menor. Aun así, la influencer ha hecho caso omiso a los comentarios negativos y ha seguido firme en sus convicciones.