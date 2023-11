Violeta Mangriñán, muy harta, sobre una futura maternidad: “No me hace ilusión tener más hijos"

Violeta Mangriñán anunció emocionada, hace varios meses, que sería madre de su segunda hija, la cual llevaría por nombre Gia. La influencer y su pareja, Fabio Colloricchio, dieron a luz a su primera hija, Gala, en julio de 2022. Y, al parecer, con dos hijas ya tienen suficiente. En sus redes sociales, ha dejado claro que su familia está completa y desea poner fin a las especulaciones sobre si desea tener un hijo varón.

Mensaje rotundo de la influencer

En una respuesta directa y sin ambigüedades a uno de sus seguidores, Violeta ha sido categórica al afirmar que este embarazo será el último. "Este va a ser mi último embarazo; no tengo ningún tipo de curiosidad ni nostalgia por tener un hijo varón y tampoco me hace ilusión tener más hijos", fueron sus palabras textuales.

Con el fin de zanjar el tema de una vez por todas, la influencer también ha publicado un mensaje claro y contundente: "Me preguntáis a menudo si no me arrepentiré de no buscar el niño, la respuesta es NO y siempre será NO. Sé de sobra que no me lo preguntáis con maldad ninguna pero os lo pongo por aquí para dejarlo claro. Mi ciclo con la maternidad termina con Gia y este será mi último embarazo".

Decoración con estilo para Gala y Gia

Si algo se puede decir de Violeta Mangriñán es que siempre ha demostrado mucho esmero en todo aquello que tiene que ver con Gala. Se pudo ver en otra reciente publicación suya, donde compartió cómo había decorado la habitación de su hija, un espacio que pronto también acogerá a Gia. En sus comentarios, se percibe el cariño tan especial que ha depositado a la hora de decorar la habitación que disfrutarán en su nuevo piso de Madrid. Violeta fue la encargada de seleccionar los colores y el diseño del cuarto de las niñas.

La mudanza de Valencia a Madrid supuso un desafío para Violeta y su marido, Fabio Colloricchio, ya que tuvieron que buscar una vivienda adecuada y bien acondicionada para toda la familia. En este nuevo hogar, a diferencia de su anterior residencia en Valencia que mantenía una paleta de colores blancos, optaron para la habitación infantil por un papel pintado en tonos verdes y beige con la intención de que aportaran calidez y serenidad al ambiente. Violeta, que compartió su satisfacción en sus redes sociales, aseguró que la habitación ha quedado preciosa y se mostró convencida de que será un lugar donde sus hijas podrán crear hermosos recuerdos.

Violeta no se esconde a la hora de hablar de sus problemas hormonales

Violeta Mangriñán ha compartido abiertamente otros aspectos de su embarazo en las redes sociales, en particular los retos que conllevan los cambios hormonales, entre ellos, el aumento indeseado del vello facial. Este fenómeno es común debido al incremento de hormonas masculinas, los andrógenos, que son esenciales tanto para la concepción como para el funcionamiento normal del cuerpo.

En este sentido, la influencer reflexionó, hace varios días, sobre cómo ha evolucionado a la hora de compartir en público todo aquello que le provoca complejos relacionados con su cuerpo. De ahí que dijera lo siguiente: "Hace unos años pensaba que mostrar mis inseguridades o complejos me convertían en alguien débil y vulnerable, por suerte desde un tiempo hasta hoy, mi pensamiento con respecto a esto ha cambiado en un 200%, creo que mostrarlos me convierte en alguien más fuerte, siento que cuando los comparto se convierten en pequeñ @s".