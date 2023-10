Violeta Mangriñán, ingresada en el hospital en pleno embarazo

Los últimos días no están siendo en absoluto fáciles para Violeta Mangriñán. Hace tan solo una semana, la influencer sufría un accidente de tráfico montada en un Cabify. Un susto del que aseguraba haber salido ilesa pese a haber sido una “hostia tremenda”: “Me duele increíble el cuello pero por lo menos puedo vivir para contarlo”, agradecía. Ahora, un contagio de gripe A ha provocado que tenga que ser ingresada en el hospital en el quinto mes de su embarazo.

Así lo ha contado la propia Violeta a través de su cuenta de Instagram. La joven se ha visto obligada a pasar la noche en el centro médico en el que dio a luz a su primera hija para así contar con la atención de los profesionales pertinentes las 24 horas del día, sobre todo teniendo en cuenta su avanzado estado de gestación.

Tras haber permanecido varias horas en observación, finalmente los médicos creyeron oportuno su ingreso hospitalario para que la infección no llegase al pulmón: “De vuelta en el hotel en el que nadie quisiera estar. Esta tarde han vuelto las fiebres altas, pero esta vez he empezado a vomitar sin parar, hasta el agua que bebía y me he orinado encima dos veces. Me muero de la vergüenza pero es la realidad”, admitía, haciendo una vez más gala de su característica espontaneidad.

Unos minutos después, la exconcursante de ‘Supervivientes’ volvía a tomar la palabra para dar de nuevo un parte de salud a sus más de dos millones de seguidores: “Llevo desde las seis de la tarde aquí y con la medicación ya me siento algo mejor, evidentemente tenía una infección bastante grave de oído, sumado a la gripe A”, continuaba, aclarando además que tendrá que permanecer en el centro médico hasta el sábado, cuando se espera que su evolución sea favorable.

Los grandes apoyos de Violeta Mangriñán en su segundo embarazo

Cabe destacar que en este duro bache la creadora de contenido no ha estado sola. Ha contado con la compañía de su hermana Lili y de su mejor amiga, Sophie, con quien compartió trono en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’. Por cuestiones profesionales, Fabio Colloricchio no ha podido pasar el tiempo que probablemente le hubiera gustado junto a Violeta, aun así la joven ha dejado constancia de que el padre de sus hijas está plenamente volcado con ella en esta complicada andadura sanitaria.

Por otro lado, la valenciana ha querido dejar claro que la pequeña Gia se encuentra en perfectas condiciones. La tripa de Violeta va creciendo por momentos, lo que hace que su preocupación por el estado de su segunda hija junto al argentino sea aún mayor. Sin embargo, los profesionales le han trasladado tranquilidad y ella misma ha añadido un toque positivo a la situación a la hora de recordar el momento en el que dio a luz a Gala y que repetirá en breves. Sendos partos sucederán en el hospital en el que ahora la influencer permanece ingresada, lo que hace que tenga una visión más favorable de todo lo que está sucediéndole.