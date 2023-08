Con el mar de fondo, al atardecer y junto a su hija Gala, así han desvelado Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio si el bebé que esperan es niño o niña. La pareja ha hecho partícipes a sus seguidores de un tierno vídeo en el que aparecen en un primer momento con antifaces, antes de descubrir la noticia. Justo detrás de ellos se encontraba un lienzo con las huellas en color rosa. Así que, no hay duda, en los próximos meses darán la bienvenida a una niña.

"El momento de la revelación es demasiado bonito y especial, es un lindo recuerdo que seguramente en mi vida no se volverá a repetir. Me hace mucha ilusión compartirlo con vosotros, probablemente si no me dedicase a las redes sociales no haría nada especial y le hubiese dicho a mi ginecóloga que me lo dijese. Así todos estos nervios en parte son por y gracias a vosotros", explicaba Violeta Mangriñán a través de su perfil de Instagram. La joven, muy emocionada, se ha enterado del sexo del bebé en ese preciso instante que capta la cámara del vídeo que ha publicado.

Una hermanita para Gala

Un año después del nacimiento de la primera hija de Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio, la pareja vuelve a estar de enhorabuena. El próximo invierno darán la bienvenida a su segundo bebé. El pasado 19 de julio, la 'influencer' comunicó la noticia a sus seguidores: "Una personita más se une a nuestra historia…🤰🏽✨ Estamos deseando conocerte…⏳👶🏽👨‍👩‍👧🐶🤍", escribía.

La historia de amor de la pareja empezó a escribirse en 'Supervivientes 2019'. Allí comenzaron un apasionado romance por el que muchos no apostaron en un primer momento. Cuatro años después han formado una sólida relación y están creando una preciosa familia.

¡Enhorabuena!